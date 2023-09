A astronauta da NASA Tracy Caldwell Dyson unirase á tripulación rusa na misión espacial de 2024

By

A astronauta da NASA Tracy Caldwell Dyson foi anunciada como parte da tripulación da misión MS-25 Soyuz, que se lanzará en marzo de 2024. Esta será a terceira viaxe de Dyson á órbita, e a ela uniránselle o cosmonauta de Roscosmos Oleg Novitskiy e Bielorrusia. participante de voos espaciais Marina Vasilevskaya. A misión durará seis meses, e Dyson regresará á Terra no outono de 2024.

O acordo entre a NASA e Roscosmos permite as tripulacións integradas, garantindo que haxa membros debidamente adestrados a bordo da Estación Espacial Internacional (ISS) para o mantemento e as viaxes espaciais. Tamén ofrece plans de continxencia en caso de problemas coa nave espacial da tripulación ou emerxencias que requiran un regreso anticipado á Terra.

As excursións espaciais anteriores de Dyson inclúen unha misión de 12 días no STS-118 do transbordador espacial Endeavour en 2007, así como un período de 174 días como enxeñeira de voo para a Expedición 23/24 en 2010. Tamén realizou tres paseos espaciais de continxencia en 2010 para reparar un módulo de bomba averiado.

Novitskiy, que xa estivo no espazo tres veces antes, e Vasilevskaya, que será o primeiro bielorruso no espazo, tamén formarán parte da misión MS-25. Novitskiy acumulou 531 días en órbita e mesmo participou na rodaxe dunha película espacial rusa chamada "The Challenge" na ISS en 2021.

A inclusión de tripulantes de diferentes países destaca a importancia da colaboración internacional na exploración espacial. Coa NASA e Roscosmos que continúan a súa asociación, a misión está destinada a promover a investigación científica e os avances na ISS.

Fonte: NASA, TASS