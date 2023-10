O sistema Sentry II da NASA rastrexa con dilixencia os asteroides próximos á Terra (NEA) para garantir a seguridade do noso planeta. Un destes asteroides, designado como 1998 HH49, chamou recentemente a atención do Centro de Estudos de Obxectos Cercanos á Terra (CNEOS) da NASA.

Espérase que este enorme corpo celeste, que mide aproximadamente 600 pés de tamaño, faga un sobrevoo próximo o 17 de outubro. Aínda que estará a uns 1.17 millóns de quilómetros da Terra no seu punto máis próximo, a súa impresionante velocidade de 53,233 quilómetros por hora espertou o interese. dos astrónomos.

Avistado orixinalmente o 28 de abril de 1998 e observado de novo o 1 de decembro de 2021, este asteroide pertence ao grupo Apolo. Os asteroides Apolo reciben o nome do asteroide Apolo de 1862 e son coñecidos pola súa tendencia a cruzar o camiño da Terra. En particular, a clase Apollo foi a responsable da explosión do meteoro de Chelyabinsk en 2013, que causou importantes danos e feridas en Rusia.

Aínda que o HH1998 de 49 está clasificado como "potencialmente perigoso" debido ao seu tamaño, a NASA prevé que o seu sobrevoo será seguro. Non obstante, a súa presenza subliña a imprevisibilidade do vasto universo e o papel crucial de axencias como a NASA no seguimento das ameazas celestes.

En conclusión, o sistema Sentry II da NASA xoga un papel vital no seguimento de asteroides próximos á Terra como 1998 HH49 para anticipar posibles perigos. Aínda que non se espera que o sobrevoo deste asteroide en particular supoña unha ameaza, o seu tamaño serve como recordatorio da necesidade de vixiar constantemente para garantir a seguridade do noso planeta.

Fontes:

- Centro de Estudos de Obxectos Cercanos á Terra (CNEOS) da NASA

– Explosión de meteoros de Chelyabinsk de 2013