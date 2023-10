A NASA imprime e proba con éxito a boquilla do motor de foguetes para misións no espazo profundo

A NASA alcanzou un fito significativo na fabricación aditiva ao imprimir con éxito en 3D e probar unha nova boquilla do motor de foguetes como parte do seu proxecto RAMFIRE. RAMFIRE, que significa Fabricación Aditiva Reactiva para a Cuarta Revolución Industrial, está financiado pola Dirección de Misións de Tecnoloxía Espacial (STMD) da NASA. O proxecto ten como obxectivo avanzar na fabricación aditiva e desenvolver novos sistemas de propulsión para as futuras misións no espazo profundo da NASA.

En colaboración co desenvolvedor de materiais Elementum 3D, os enxeñeiros da NASA do Marshall Space Flight Center crearon un aluminio soldable coñecido como A6061-RAM2. Esta variante de aluminio posúe as propiedades de resistencia á calor necesarias para o seu uso en motores de foguetes. Ao imprimir a boquilla en 3D como unha soa peza, o tempo de fabricación redúcese significativamente en comparación coas boquillas fabricadas tradicionalmente, que poden requirir ata 1,000 pezas unidas individualmente.

A boquilla RAMFIRE impresa en 3D incorpora pequenas canles internas para arrefriar a boquilla durante as operacións e evitar a fusión. A súa natureza lixeira permite a produción de compoñentes de alta resistencia, permitindo misións no espazo profundo que transportan cargas útiles máis pesadas. Isto é crucial para a iniciativa da NASA Moon to Mars, que ten como obxectivo establecer unha presenza humana a longo prazo na Lúa e eventualmente enviar misións humanas a Marte.

A boquilla RAMFIRE foi sometida a rigorosas probas de lume quente, incluíndo diferentes configuracións de combustible, na zona de probas este de Marshall. As probas demostraron que a boquilla impresa en 3D pode funcionar eficazmente en ambientes esixentes de espazo profundo e soportar cargas térmicas, estruturais e de presión. A boquilla tamén se está a compartir con partes interesadas comerciais e academia, e as empresas aeroespaciais avalían a nova aliaxe de aluminio e o proceso de impresión 3D para varias aplicacións.

Este logro da NASA mostra o uso crecente da fabricación aditiva na produción de compoñentes de motores de foguetes. Outras empresas, como AMCM e Agile Space Industries, tamén están utilizando tecnoloxías de impresión 3D para fabricar cámaras de combustión e pezas críticas de foguetes. Estes avances na fabricación aditiva son cruciais para o futuro da exploración espacial e o desenvolvemento de sistemas de propulsión avanzados.

