O estudo de nanoportadores revela a alta prevalencia de anticorpos contra o polietilenglicol (PEG) na poboación alemá

Un estudo recente realizado por investigadores do Instituto Max Planck de Investigación de Polímeros arroxou luz sobre a prevalencia de anticorpos contra o polietilenglicol (PEG) na poboación alemá. O PEG é unha substancia común que se usa en cosméticos, alimentos e medicina. A presenza de anticorpos contra o PEG pode afectar significativamente a eficacia das terapias médicas que usan nanoportadores.

Os investigadores tiñan como obxectivo investigar ata que punto os anticorpos contra PEG xa están presentes na sociedade alemá e como poden afectar o uso de nanoportadores nos tratamentos médicos. Os anticorpos son normalmente producidos polo sistema inmunitario para combater as infeccións virais. Non obstante, descubriuse que tamén se poden desenvolver anticorpos contra o PEG, unha molécula cunha estrutura relativamente sinxela.

O PEG úsase en medicina para actuar como revestimento protector para os portadores de fármacos de tamaño nanométrico, mellorando o seu tempo de circulación no torrente sanguíneo. Isto é especialmente relevante para o desenvolvemento de nanoportadores en terapias contra o cancro. Non obstante, o estudo descubriu que os anticorpos contra o PEG únense aos nanoportadores revestidos, facéndoos visibles para o sistema inmunitario e dificultando os seus efectos terapéuticos.

O equipo de investigación examinou máis de 500 mostras de sangue tomadas de pacientes en 2019. Descubriron que os anticorpos PEG eran detectables no 83% das mostras. Curiosamente, descubriuse que a concentración destes anticorpos era inversamente proporcional á idade dos individuos analizados, o que suxire que a prevalencia de anticorpos pode verse influenciada polo recente aumento do uso de PEG e a variación do sistema inmunitario coa idade.

Os resultados deste estudo teñen implicacións significativas para as futuras terapias médicas que utilizan nanoportadores. Os investigadores cren que as terapias poden ter que ser axustadas para ter en conta a resposta do sistema inmunitario aos anticorpos PEG. As posibles modificacións poderían incluír a substitución do PEG por substancias alternativas ou a individualización da cantidade de ingrediente activo segundo a concentración de anticorpos no sangue do paciente.

Están previstas máis investigacións para explorar como se poden adaptar as terapias de nanoportadores para superar os desafíos que presentan os anticorpos contra o PEG. O obxectivo é desenvolver enfoques innovadores que garantan a entrega eficaz de fármacos nos tratamentos médicos.

En xeral, este estudo destaca a importancia de comprender a prevalencia e o impacto dos anticorpos contra PEG no desenvolvemento de nanoportadores para terapias médicas. Ao abordar estes desafíos, os investigadores poden mellorar a eficacia e a seguridade dos tratamentos baseados en nanoportadores e, potencialmente, revolucionar os resultados sanitarios.

Fontes:

– Horizontes a nanoescala (2023). DOI: 10.1039/D3NH00198A

- Sociedade Max Planck