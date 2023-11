Nova visión: como responde a estrutura celular á presión externa

Investigadores do Instituto Nacional de Ciencia de Materiais de Tsukuba, Xapón, utilizaron unha técnica innovadora para estudar como responden as células vivas á presión mecánica externa. Ao aplicar forza mediante sondas de tamaño nano mediante microscopía de forza atómica, os científicos puideron mapear como se distribúe esta forza pola superficie celular e por toda a célula.

O equipo utilizou a aprendizaxe automática para analizar e modelar as forzas medidas no estudo. Ademais, empregáronse técnicas de fixación e tinción para avaliar o impacto da distorsión da forza nas estruturas internas da célula, particularmente nos microtúbulos e filamentos de actina que forman o seu "esqueleto".

As células posúen a capacidade de adaptarse a diversos estímulos químicos e mecánicos do seu contorno. O doutor Jun Nakanishi, o líder do Grupo de Mecanobioloxía do Instituto Nacional de Ciencia de Materiais, explica que para manter a integridade celular e unha boa saúde, as células empregan mecanismos de retroalimentación rápida para axustarse a estes estímulos. Non obstante, o fracaso desta resposta celular relacionouse con varias enfermidades, incluíndo diabetes, enfermidade de Parkinson, ataques cardíacos e cancro.

Os estudos anteriores sobre as respostas celulares foron limitados debido ás técnicas empregadas, que moitas veces requirían que as células estean equipadas con sensores, co que se restrinxiron as medicións a só unha parte da resposta. Os investigadores deste estudo utilizaron de forma innovadora unha sonda a nanoescala para mapear a distribución da forza en toda unha célula con resolución nanométrica.

O estudo revelou que as forzas de tensión e compresión están distribuídas polas fibras de actina e os microtúbulos dentro da célula para manter a súa forma, de xeito similar ao que funcionan os postes e as cordas nunha tenda de campaña. Os investigadores tamén descubriron que o núcleo xoga un papel para contrarrestar as forzas externas cando a función das fibras de actina está desactivada, facendo fincapé na importancia da estrutura interna do núcleo na resposta ao estrés celular.

Curiosamente, o estudo comparou as respostas das células sans ás células cancerosas. As células cancerosas demostraron unha maior resistencia á compresión externa en comparación coas células sans e tiñan menos probabilidades de activar a morte celular como resposta.

Os descubrimentos non só melloran a nosa comprensión da complexa mecánica intracelular implicada na resposta ao estrés, senón que tamén presentan unha oportunidade para desenvolver unha ferramenta de diagnóstico para distinguir células sanes e cancerosas baseada na mecánica celular. Actualmente, os hospitais confían na avaliación de características como o tamaño, a forma e a estrutura para o diagnóstico do cancro, que poden non sempre proporcionar información suficiente.

O doutor Han Zhang, investigador principal do Grupo de Microscopía Electrónica do Instituto Nacional de Ciencia de Materiais, suxire que medir a distribución da forza podería mellorar significativamente a precisión do diagnóstico, proporcionando un método alternativo para avaliar as condicións das células.

FAQ

P: Como estudaron os investigadores as respostas celulares á presión externa?

R: Os investigadores empregaron unha técnica chamada microscopía de forza atómica, que utiliza sondas de tamaño nanométrico para aplicar forza sobre a superficie das células.

P: Que revelou o estudo sobre a resposta ao estrés celular?

R: O estudo descubriu que as forzas de tracción e compresión distribúense entre as fibras de actina e os microtúbulos dentro da célula para manter a súa forma.

P: Como diferían as células cancerosas na súa resposta á compresión externa?

R: As células cancerosas demostraron unha maior resistencia á compresión externa en comparación coas células sans e tiñan menos probabilidades de activar a morte celular en resposta.

P: Como podería afectar esta investigación o diagnóstico do cancro?

R: Os descubrimentos suxiren que medir a distribución da forza nas células podería proporcionar unha nova ferramenta de diagnóstico para distinguir as células sanes e cancerosas, mellorando potencialmente a precisión do diagnóstico.