A historia entrelazada de Neanderthal e Homo sapiens: Insights from DNA Analysis

Un estudo recente realizado por investigadores da Universidade de Xenebra (UNIGE) ofrece novos coñecementos sobre a distribución do ADN neandertal no Homo sapiens actual. O estudo, publicado na revista Science Advances, explora como se distribuíu o ADN dos neandertais no xenoma do Homo sapiens ao longo dos últimos 40,000 anos.

A investigación revela sutís variacións na presenza de ADN neandertal en diferentes períodos de tempo e rexións xeográficas, arroxando luz sobre a historia entrelazada destas dúas especies. Desde hai tempo sábese que os neandertais e o homo sapiens se cruzaron, o que resultou en aproximadamente o dous por cento do ADN de orixe neandertal nos xenomas dos eurasiáticos actuais.

Non obstante, o estudo mostra que esta porcentaxe non é consistente en toda Eurasia. O ADN de neandertal é lixeiramente máis abundante nos xenomas asiáticos en comparación cos europeos. Unha explicación é que os diferentes impactos da selección natural nos xenes de orixe neandertal puideron causar estas variacións entre as poboacións asiáticas e europeas.

Outra teoría proposta polos científicos da UNIGE suxire que os fluxos migratorios poden ser un factor clave na distribución do ADN neandertal. Cando unha poboación migrante se mestura cunha poboación local, o ADN da poboación local tende a aumentar en proporción coa distancia do punto de orixe do grupo migratorio.

Para probar esta teoría, os investigadores utilizaron unha base de datos que contén máis de 4,000 xenomas de individuos de Eurasia que se remontan a 40,000 anos. Os seus achados estatísticos indican que os cazadores-recolectores do Paleolítico europeo tiñan unha proporción lixeiramente maior de ADN neandertal en comparación cos seus homólogos asiáticos. Porén, durante a transición neolítica (hai entre 10,000 e 5,000 anos), produciuse unha redución da proporción de ADN neandertal nos xenomas europeos, o que resultou nunha porcentaxe lixeiramente inferior á das poboacións asiáticas.

A chegada dos primeiros agricultores de Anatolia e da rexión do Exeo durante este período, que levaban menos ADN neandertal, diluíu aínda máis a concentración de ADN neandertal en Europa. Estes achados proporcionan información valiosa sobre a viaxe evolutiva e o proceso de hibridación destas dúas especies.

En conclusión, a integración da investigación do xenoma antigo e dos datos arqueolóxicos permítenos desvelar a complexa historia dos neandertais e do Homo sapiens. Este estudo serve como referencia para futuros estudos e pode axudar a identificar perfís xenéticos que se desvían da media, descubrindo potencialmente efectos vantaxosos ou desvantaxos.

