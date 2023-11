The Mysterious Gap: perda atmosférica e os planetas perdidos

Un estudo innovador que utiliza datos do telescopio espacial Kepler retirado da NASA arroxou luz sobre un dos misterios máis intrigantes do universo: a ausencia de exoplanetas de 1.5 a 2 veces o tamaño da Terra. Dirixida por Jessie Christiansen de Caltech/IPAC, a investigación explora as razóns detrás desta peculiar fenda e revela un culpable inesperado: a perda atmosférica.

"Os científicos de exoplanetas teñen datos suficientes agora para dicir que esta brecha non é casualidade. Hai algo que impide que os planetas alcancen e/ou se manteñan a este tamaño", explicou Christiansen.

O estudo propón dous mecanismos principais responsables desta perda atmosférica: a perda de masa impulsada polo núcleo e a fotoevaporación. A perda de masa impulsada polo núcleo prodúcese cando o núcleo quente dun planeta afasta gradualmente a súa atmosfera co paso do tempo. Por outra banda, a fotoevaporación implica a intensa radiación da estrela hóspede dun planeta que elimina a súa atmosfera, semellante a un secador de pelo cósmico que derrete un cubo de xeo.

Para investigar estes mecanismos, o equipo de Christiansen centrouse nos cúmulos estelares Praesepe e Hyades, coñecidos pola súa relativa xuventude en termos cósmicos. Nestes cúmulos, case o 100% das estrelas aínda tiñan planetas sub-Neptunos ou candidatos a planetas orbitando por eles, mentres que os cúmulos estelares máis antigos mostraban só unha taxa de retención do 25% para os sub-Neptunos. Estes achados contradín as suposicións anteriores de que a fotoevaporación xogou un papel importante na evolución dos exoplanetas.

Os resultados suxiren fortemente que a perda de masa impulsada polo núcleo é a principal causa da brecha de tamaño observada. Anteriormente, os astrónomos crían que a perda atmosférica producíase principalmente pola fotoevaporación nas primeiras etapas da evolución dos exoplanetas. A notable retención atmosférica en cúmulos estelares máis novos como Praesepe e Hyades revela unha narrativa diferente.

Aínda que este estudo marca un avance significativo na nosa comprensión dos exoplanetas, é só unha peza dun crebacabezas cósmico máis grande. Christiansen subliña que a investigación en curso e os estudos futuros continuarán explorando e probando estes achados, revelando máis coñecementos sobre os misterios do universo.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Que é o telescopio espacial Kepler?

O Telescopio Espacial Kepler foi unha misión da NASA deseñada para descubrir exoplanetas, planetas que orbitan estrelas fóra do noso sistema solar. Funcionou entre 2009 e 2018 e proporcionou datos cruciais para comprender as características e a distribución dos exoplanetas.

2. Que é a perda atmosférica?

A perda atmosférica refírese ao proceso polo cal un planeta perde a súa atmosfera co paso do tempo. Isto pode ocorrer debido a varios factores, como a radiación do núcleo do planeta ou a intensa radiación da súa estrela anfitrioa.

3. Que son os sub-Neptunos?

Os subneptunos son un tipo de exoplaneta de menor tamaño que Neptuno, pero máis grande que a Terra. Caracterízanse pola súa composición gasosa e adoitan atoparse nas zonas habitables das súas estrelas hóspedes.

4. Cal é a diferenza entre a perda de masa alimentada polo núcleo e a fotoevaporación?

A perda de masa impulsada polo núcleo prodúcese cando o núcleo quente dun planeta afasta gradualmente a súa atmosfera co paso do tempo. A fotoevaporación, por outra banda, é o proceso polo cal a atmosfera dun planeta é eliminada pola intensa radiación da súa estrela anfitrioa.

