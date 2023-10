Os científicos descobren como os metais preciosos da Terra permanecen preto da superficie

Os científicos descubriron a razón pola que se atopan metais preciosos como ouro, platino e paladio preto da superficie terrestre, a pesar de que a súa densidade suxire que deberían afundirse ata o núcleo. Os investigadores descubriron que estes metais quedaron atrapados na rocha medio derretida despois de que enormes rochas espaciais chocaron coa Terra. A presenza destes metais preciosos preto da superficie desconcerta durante moito tempo aos científicos, pero crese que aterraron na Terra durante impactos con grandes rochas espaciais pouco despois da formación do planeta. Non obstante, en lugar de afundirse ata o núcleo, estes metais percolaron a través do manto e quedaron atrapados na rocha solidificada, permitíndolles permanecer preto da superficie.

Nun estudo recente, os científicos simularon impactos antigos na Terra primitiva para comprender por que estes metais preciosos non se afundían ata o núcleo. Descubriron que cando unha enorme rocha espacial, potencialmente do tamaño da lúa, chocou coa Terra, creou un océano de magma fundido que penetrou no manto. Debaixo deste océano de magma había unha rexión de rocha medio derretida e medio sólida. Os metais do impactador penetraron gradualmente nesta rexión medio fundida, mesturándose co manto. En lugar de afundirse directamente no núcleo, o manto infundido con metal solidificouse, atrapando fragmentos de metal ao longo do camiño.

Durante miles de millóns de anos, a agitación e a convección no manto achegou estes metais á codia, facéndoos accesibles para as operacións mineiras. Este descubrimento arroxa luz sobre a orixe e abundancia dos metais preciosos na Terra, explicando como acabaron preto da superficie. Ademais, é posible que estas rexións ricas en metais do manto aínda sexan visibles hoxe en día en imaxes sísmicas do interior da Terra.

Outras investigacións poderían implicar simular impactos similares noutros planetas terrestres como Marte ou Venus para comprender como funcionaría este proceso en mundos diferentes. Este estudo proporciona información valiosa sobre os procesos xeolóxicos que conformaron o noso planeta e a distribución dos metais preciosos.

