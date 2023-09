Os electróns de alta enerxía da Magnetotail da Terra poden estar creando auga na Lúa

By

Os científicos descubriron que os electróns de alta enerxía situados no plasma que rodea a Terra están a crear auga na Lúa. Este novo achado podería proporcionar información valiosa sobre a distribución da auga na superficie lunar, especialmente nas rexións de sombra permanente que nunca reciben a luz solar. Comprender a distribución da auga na Lúa é fundamental para estudar a súa evolución e planificar futuras misións tripuladas. A auga pode ser recollida polos astronautas para o sustento e tamén se pode converter en combustible para a exploración espacial.

A investigación, dirixida polo científico Shuai Li da Universidade de Hawai en Mānoa, conecta a formación de auga na Lúa coa burbulla magnética terrestre coñecida como magnetosfera. A magnetosfera actúa como un escudo, protexendo a Terra das partículas de alta enerxía do vento solar. Cando o vento solar interactúa coa magnetosfera, crea unha longa cola magnética no lado nocturno da Terra, chamada magnetotail. Dentro desta magnetocola, os electróns e os ións de alta enerxía forman unha lámina de plasma.

Mentres a lúa orbita a Terra, atravesa esta magnetocola, que a protexe das partículas cargadas mentres aínda permite que a luz chegue á superficie lunar. Investigacións anteriores mostraron que cando a lúa está fóra da magnetocola, é bombardeada polo vento solar e créanse pequenas cantidades de auga. Non obstante, agardaba que a formación de auga diminuíse significativamente no interior da magnetocola debido á ausencia de protóns do vento solar.

Usando os datos recollidos polo Moon Mineralogy Mapper na nave espacial Chandrayaan 1, Li e o seu equipo descubriron que a formación de auga na magnetotail da Terra é semellante a cando a lúa está fóra da magnetotail. Suxire que hai procesos adicionais ou fontes de auga dentro da magnetocola que non están directamente asociados coa implantación do vento solar. O equipo descubriu que os electróns de alta enerxía da magnetotail producen efectos similares aos ións do vento solar.

Este achado apoia investigacións anteriores de Li que mostraron que o osíxeno na cola de magneto oxida o ferro nas rexións polares da lúa. Destaca a profunda conexión entre a Terra e a Lúa. O equipo continuará investigando o ambiente do plasma ao redor da lúa e estudando o contido de auga nos polos lunares durante as diferentes fases do paso da lúa pola magnetocola.

Esta investigación é esencial como parte do programa Artemis, que ten como obxectivo devolver os humanos á Lúa para 2026. Os descubrimentos realizados contribuirán a unha mellor planificación e preparación para misións prolongadas á superficie lunar e máis aló.

fonte:

– Space.com (artigo orixinal)