Os asubíos da magnetosfera de Mercurio

Os científicos fixeron un descubrimento intrigante sobre o campo magnético de Mercurio escoitando os sons do planeta, de forma similar a escoitar música. Os "sons de asubío" escoitados na magnetosfera de Mercurio foron identificados por primeira vez por Mitsunori Ozaki da Universidade de Kanazawa e un equipo de científicos de Xapón e Francia.

Anteriormente, críase que Mercurio tiña un campo magnético débil. Non obstante, estes sons "asubíos" indican que o campo magnético do planeta é realmente forte. A pesar de ser un planeta rochoso sen atmosfera substancial e situado preto da intensa radiación solar e do vento solar do Sol, a magnetosfera de Mercurio presenta fenómenos interesantes.

A falta de certas características que se atopan noutros planetas, como unha atmosfera espesa que contén osíxeno ou un cinto de radiación, suscita dúbidas sobre a existencia de auroras ao redor de Mercurio. Os científicos están especialmente interesados ​​en comprender como poden ocorrer estas auroras en ausencia dunha atmosfera significativa.

A investigación sobre o ambiente magnético de Mercurio foi limitada debido á falta de misións espaciais dedicadas a estudar o planeta. A sonda espacial Mariner 10 da NASA na década de 1970 e a misión Mercury BepiColombo en curso, lanzada en 2018, proporcionaron datos valiosos. O instrumento MIO, parte da misión BepiColombo, está deseñado especificamente para estudar a magnetosfera de Mercurio.

Os datos recollidos entre 2021 e 2022 usando o instrumento MIO revelaron evidencias claras de "ondas en modo silbato" na magnetosfera de Mercurio. Este fenómeno espertou a curiosidade dos científicos sobre as posibles semellanzas entre a Terra e Mercurio en termos de coro impulsado por electróns, outro fenómeno intrigante.

Os recentes achados, publicados na revista Nature Astronomy, arroxan luz sobre os enigmáticos sons emitidos pola magnetosfera de Mercurio. Contribúen a unha mellor comprensión do ambiente magnético de Mercurio e ofrecen información sobre as complexas interaccións entre os campos magnéticos planetarios e o vento solar.

Fontes:

- Nature Astronomy (revista)