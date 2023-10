Loud Boom en Melbourne Crese que é a entrada de meteoritos na atmosfera

Resumo: Sospéitase que un forte e misterioso boom que conmocionou aos residentes nun suburbio de Melbourne foi causado por un meteorito que entrou na atmosfera terrestre. O incidente, que ocorreu en Doreen, levou a moitos veciños a capturar vídeos e compartir as súas experiencias nas redes sociais. Aínda que algúns especularon sobre un evento astronómico, as autoridades aínda teñen que comentar sobre a súa orixe. A experta en ciencia a doutora Gail Isles da Universidade RMIT suxeriu que podería tratarse dun meteoro, potencialmente asociado coa choiva de meteoros das Perseidas en curso. Non obstante, tamén mencionou a posibilidade de que sexa un fragmento dun foguete de navegación por satélite lanzado dende o cosmódromo ruso de Plesetsk. Nun incidente similar en agosto, os residentes en Victoria presenciaron unha bola de luz no ceo nocturno e escoitaron un forte estalido, que posteriormente foi confirmado pola axencia espacial australiana como restos espaciais dun foguete Soyuz-2 ruso.

Os veciños de Doreen, un suburbio de Melbourne, quedaron sorprendidos por un son súbito parecido a unha explosión que se produciu ao redor das 9 horas deste mércores. Os vídeos captados polos veciños mostraban unha explosión de luz seguida dun forte ruído, que semellaba unha explosión. As especulacións xurdiron nas plataformas de redes sociais mentres os veciños compartían as súas experiencias e cuestionaban a causa da explosión masiva.

Aínda que as autoridades aínda non proporcionaron unha explicación, a doutora Gail Isles, experta en ciencias da Universidade RMIT, suxeriu que o son podería atribuírse a un meteoro que entra na atmosfera terrestre. Ela relacionouno coa choiva de meteoros das Perseidas en curso, que está previsto que alcance o seu pico durante o próximo fin de semana. Non obstante, o doutor Isles tamén recoñeceu a posibilidade de que o boom puidese ser causado por un fragmento dun foguete de satélite de navegación lanzado dende o cosmódromo ruso de Plesetsk.

Non é a primeira vez que se produce un suceso deste tipo en Victoria. Nun suceso anterior en agosto, os veciños presenciaron unha bola de luz que pasaba polo ceo nocturno acompañada dun forte estalido. Posteriormente, a axencia espacial australiana confirmou que o suceso foi causado polos restos espaciais dun foguete ruso Soyuz-2 que volveu entrar na atmosfera terrestre.

