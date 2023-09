Os misteriosos flashes nas nubes de Venus poden ser meteoros ardendo

By

Os investigadores levan moito tempo desconcertados cos misteriosos flashes de luz que ocasionalmente iluminan as nubes de Venus. Anteriormente pensado que eran un raio, un novo estudo publicado no Journal of Geophysical Research: Planets suxire unha explicación alternativa. O estudo propón que estas luces enigmáticas son, de feito, meteoros que arden na atmosfera de Venus.

Aínda que a NASA suxerira anteriormente que Venus podería ter máis raios que a Terra, o estudo sinala que a presenza de raios en Venus aínda é un tema de debate. Os raios na Terra monitorízanse detectando ondas de radio naturais, e misións anteriores a Venus detectaron sinais que se cre que son raios. Non obstante, misións máis recentes como Cassini e Parker Solar da NASA non conseguiron atopar sinais de radio dos raios.

En lugar de raios, os investigadores agora especulan que os escintileos observados nas nubes remolinadas de Venus poden ser o resultado da desintegración de meteoros na atmosfera hostil do planeta. Venus ten un ambiente incriblemente duro, con temperaturas extremas e unha atmosfera espesa e tóxica chea de nubes de dióxido de carbono supercrítico e ácido sulfúrico.

Ao contar o número de flashes observados no Observatorio Steward e no orbitador Akatsuki de Xapón, os investigadores estimaron que se producen entre 10,000 e 100,000 destellos ao ano. Os investigadores propoñen que estes escintileos semellan posibles golpes de meteoritos. A composición única da atmosfera de Venus pode provocar que as bólas de lume destes impactos ardan o suficientemente brillante como para ser detectadas.

Comprender estes fenómenos é crucial para planificar futuras misións a Venus, especialmente á luz das evidencias recentes que suxiren unha posible actividade volcánica na superficie do planeta. Se os raios son unha preocupación, a protección sería necesaria para as sondas que intenten aterrar en Venus ou as que flotan na súa densa atmosfera durante un período prolongado.

En conclusión, o descubrimento de que os misteriosos flashes nas nubes de Venus poden ser meteoros que arden ofrece información valiosa para futuras misións ao planeta. Aínda que a presenza de raios segue sendo incerta, a posibilidade de meteoros ofrece explicacións alternativas para estes fenómenos intrigantes.

Fontes:

– Revista de Investigación Geofísica: Planetas