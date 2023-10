Misteriosa explosión de ondas de radio detectada hai 8 millóns de anos

Os astrónomos fixeron un descubrimento intrigante, detectando unha explosión de radio rápida (FRB) que percorreu a friolera de 8 millóns de anos para chegar á Terra. Os FRB son ráfagas intensas de ondas de radio que duran só milisegundos e as súas orixes seguen sendo descoñecidas. Desde que se descubriu o primeiro FRB en 2007, os científicos observaron centos destes flashes cósmicos orixinados en diferentes puntos do universo.

A última explosión, chamada FRB 20220610A, durou menos dun milisegundo pero liberou a enerxía equivalente das emisións do noso sol durante 30 anos. Este estalido é un dos FRB máis afastados e enerxéticos xamais observados. Non obstante, as ráfagas de radio rápidas son un reto de estudar debido á súa curta duración.

Usando a matriz de radiotelescopios ASKAP en Australia, os investigadores puideron identificar a localización exacta do estalido. O estalido remóntase a un grupo de galaxias que se fusionan, aliñando coa teoría de que os FRB poden estar ligados a magnetares ou obxectos altamente enerxéticos resultantes das explosións de estrelas.

Os científicos cren que o estudo das ráfagas de radio rápidas podería proporcionar un método único para medir a materia entre galaxias, que aínda non se descubre. As estimacións actuais da masa do universo non se aliñan, o que suxire que falta materia. O material ionizado detectado por ráfagas de radio rápidas pode axudar a medir a cantidade de cousas entre galaxias, arroxando luz sobre esta materia que falta.

Este método de usar ráfagas de radio rápidas para detectar materia faltante foi proposto inicialmente polo astrónomo australiano Jean-Pierre Macquart en 2020. As medicións realizadas neste estudo confirman a "relación Macquart", que mostra que canto máis lonxe está unha ráfaga de radio rápida, gas máis difuso que revela entre galaxias.

Ata o momento, preto de 50 ráfagas de radio rápidas foron rastrexadas ata os seus puntos de orixe, e preto da metade delas detectáronse co telescopio ASKAP. Os científicos teñen a esperanza de que os futuros radiotelescopios en construción permitan detectar miles de ráfagas de radio máis rápidas, axudándonos a comprender mellor a estrutura do universo.

O estudo das ráfagas rápidas de radio non só proporciona información sobre estes fenómenos cósmicos senón que tamén abre novas posibilidades para responder a grandes preguntas sobre a cosmoloxía.

