O misterio global dos círculos de fadas finalmente desvelouse

By

Os estraños parches circulares coñecidos como "círculos de fadas" fascinan aos científicos durante anos. Estes patróns enigmáticos de solo árido rodeado de aneis de vexetación observáronse durante moito tempo en Namibia e Australia, pero un estudo recente revelou que tamén están presentes en 250 lugares de 15 países.

Científicos da Universidade de Alacante (UA) en España utilizaron a intelixencia artificial para analizar imaxes de satélite e identificar 263 sitios que mostran patróns similares aos círculos de fadas. Este descubrimento amplía a nosa comprensión da distribución global dos círculos de fadas, mostrando que son moito máis comúns do que se cría anteriormente.

Rexións como o Sahel, o Sáhara Occidental, o Corno de África, Madagascar, o suroeste de Asia e o centro de Australia albergan estas misteriosas formacións. O coautor do estudo, Emilio Guirado, subliña a importancia de analizar o impacto dos círculos de fadas nos ecosistemas e identificar os factores ambientais que contribúen á súa formación.

A investigación revelou que as características específicas do solo e do clima, incluíndo o baixo contido de nitróxeno e unhas precipitacións medias inferiores a 200 mm/ano, están asociadas coa presenza de círculos de fadas. Ademais, factores como o albedo (reflectividade) e o estado dos acuíferos xogan un papel na súa formación.

Un dos autores do estudo, Jaime Martínez-Valderrama, destaca a ameaza potencial para os círculos de fadas que supón o uso excesivo das augas subterráneas nas rexións áridas. O estudo tamén suxire que estes patróns no solo poden servir como indicadores da degradación dos ecosistemas e poden verse influenciados pola crise climática en curso.

Ademais, os investigadores crearon un atlas global de círculos de fadas e unha base de datos que pode axudar a estudar a resistencia destes patróns de vexetación ao cambio climático e outras perturbacións.

O estudo arroxa luz sobre os misteriosos círculos de fadas, desvelando a súa presenza global e contribuíndo a que comprendamos a súa formación e importancia ecolóxica.

Fontes:

"Círculos estraños chamados círculos de fadas que salpican os terreos áridos de Namibia e Australia foron agora mapeados en 15 países" - Universidade de Alicante (UA)