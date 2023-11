O futuro da xestión de inundacións: computación cuántica e avaliación de riscos

Multiverse Computing, Moody's Analytics e Oxford Quantum Circuits (OQC) uniron forzas para facer fronte aos riscos que supón o cambio climático no Reino Unido. Co financiamento de Innovate UK, o trío pretende desenvolver modelos de predición de inundacións a gran escala utilizando métodos de computación cuántica. O Departamento de Medio Ambiente, Alimentación e Asuntos Rurais do Reino Unido será o primeiro beneficiario desta nova solución de dinámica de fluídos computacional, que ten como obxectivo mellorar a capacidade do país para adaptarse aos fenómenos meteorolóxicos extremos provocados polo cambio climático.

A computación cuántica ofrece un enfoque único para abordar os desafíos computacionais nos estudos de modelización de inundacións a gran escala. Ao aproveitar o poder dos algoritmos cuánticos, Multiverse Computing liderará o proxecto como provedor de software, mentres que OQC proporcionará o hardware cuántico necesario. Moody's Analytics, unha empresa global de xestión de riscos, aportará coñecementos da industria e requisitos de datos para garantir unha avaliación e xestión eficientes e precisas do risco de inundacións.

O potencial de aplicar algoritmos cuánticos para avaliar os danos das inundacións é innovador. Enrique Lizaso Olmos, o fundador e CEO de Multiverse Computing, cre que as melloras na precisión e eficacia obtidas mediante enfoques cuánticos poden apoiar os esforzos de adaptación ao cambio climático. O proxecto ten como obxectivo axudar ás axencias gobernamentais, propietarios de vivendas e axencias de seguros a comprender e prepararse mellor para os eventos meteorolóxicos extremos.

Para superar as limitacións dos métodos actuais de modelado de inundacións, o equipo do proxecto planea utilizar un algoritmo de rede neuronal informada por física cuántica (QPINN). Este algoritmo combina o procesamento de datos clásico co procesamento cuántico, utilizando un Circuíto Cuántico Variacional (VQC) para mellorar a precisión das predicións da avaliación de riscos.

Ao aproveitar o potencial da computación cuántica, o proxecto pretende non só redefinir o futuro da xestión das inundacións, senón tamén crear un mundo máis seguro e resistente para as xeracións futuras. Co aumento dos riscos de inundacións, abordar os retos que supón o cambio climático é de suma importancia. Este esforzo de colaboración entre os líderes da industria e o goberno do Reino Unido é un paso importante para mitigar estes riscos e mellorar a nosa comprensión das paisaxes de risco de inundacións.

FAQ

P: Que é a computación cuántica?

R: A computación cuántica é un campo da computación que utiliza fenómenos da mecánica cuántica, como a superposición e o enredo, para realizar cálculos complexos de forma máis eficiente que as computadoras clásicas.

P: Como mellorará a computación cuántica o modelado de inundacións?

R: A computación cuántica pode abordar os desafíos computacionais da modelización de inundacións a gran escala, facendo que a avaliación e xestión de riscos sexan máis precisas e eficientes.

P: Quen participa no proxecto?

R: Multiverse Computing, Moody's Analytics e Oxford Quantum Circuits (OQC) son os principais actores deste proxecto colaborativo, sendo Multiverse Computing líder como provedor de software e OQC fornecendo o hardware cuántico necesario.

P: Cal é o obxectivo do proxecto?

R: O proxecto ten como obxectivo desenvolver modelos de predición de inundacións a gran escala utilizando métodos de computación cuántica para mellorar a capacidade do Reino Unido de adaptarse a eventos meteorolóxicos extremos relacionados co cambio climático. O Departamento de Medio Ambiente, Alimentación e Asuntos Rurais do Reino Unido será o primeiro cliente en utilizar esta nova solución na dinámica de fluídos computacional.

P: Como beneficiará o proxecto á sociedade?

R: Ao mellorar a avaliación e xestión do risco de inundacións, o proxecto axudará ás axencias gobernamentais, aos propietarios de vivendas e ás axencias de seguros a comprender e prepararse mellor para os eventos meteorolóxicos extremos, creando finalmente un mundo máis seguro e resistente para as xeracións futuras.