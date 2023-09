Resumo: Os investigadores do Senckenberg Biodiversity and Climate Research Center Frankfurt (SBiK-F) desenvolveron unha ferramenta de apoio á decisión para axudar na selección de áreas protexidas para acadar o obxectivo de designar polo menos o 30% das áreas terrestres e mariñas como reservas naturais mediante 2030. A ferramenta permite a ponderación e a comparación de diferentes obxectivos de conservación a escala global, axudando aos responsables da toma de decisións a priorizar as áreas que son máis beneficiosas para os obxectivos de biodiversidade. O proceso de selección de espazos protexidos é complexo, xa que deben cumprir múltiples obxectivos, como a protección do clima e a conservación da biodiversidade, que poden dar lugar a conflitos entre distintos grupos de interese. A ferramenta desenvolvida polos investigadores ofrece un enfoque flexible e transparente para seleccionar áreas protexidas en función de múltiples obxectivos, destacando sinerxías e obxectivos en conflito. Ao utilizar esta ferramenta, os que toman decisións poden tomar decisións transparentes e informadas sobre que áreas priorizar para a conservación. Os investigadores esperan que a súa ferramenta contribúa a avanzar na conservación da biodiversidade e na protección do clima coa axuda na selección e configuración de áreas protexidas. Esta investigación apoia os obxectivos marcados durante a Conferencia Mundial sobre a Natureza en decembro de 2022.

Fontes: Alke Voskamp et al, Utilizando ferramentas de apoio á decisión multiobxectivo para a selección de áreas protexidas, One Earth (2023). DOI: 10.1016/j.oneear.2023.08.009

mensaxe navegación