Parasite controla o comportamento das formigas con interruptor de temperatura

Investigadores da Universidade de Copenhague descubriron que a lanceta do fígado, un verme parasito que infecta as formigas, ten un único interruptor "on/off" que altera o comportamento do seu hóspede. O interruptor actívase pola temperatura, e o verme parasitario só manipula o comportamento da formiga cando a temperatura é baixa. O estudo, publicado na revista Behavioral Ecology, arroxa luz sobre a complexa relación entre os parasitos e os seus hóspedes.

Os parasitos que controlan e manipulan o comportamento dos seus hóspedes son ben coñecidos na natureza. Cordyceps, unha familia de fungos parasitarios zombificadores, é un excelente exemplo. Estes fungos infectan varias especies de insectos, alterando o seu comportamento e, finalmente, levando á súa propia reprodución. O fígado de lanceta ten unha capacidade similar para manipular o seu hóspede, pero esta nova investigación revela a importancia da temperatura para activar este comportamento.

Cando os trematodos do fígado infectan as formigas, a maioría delas escóndense no abdome da formiga, protexidas por unha cápsula. Unha mordaza do fígado únese ao cerebro da formiga, o que obriga á formiga a fixar as súas mandíbulas encima dunha brizna de herba. Isto sitúa a formiga dun xeito que fai que sexa máis propenso a ser comida polos mamíferos que pastan. A cápsula protectora disólvese no interior dos intestinos do novo hóspede, e os fígados chegan ao fígado. O morro unido ao cerebro da formiga sacrificase, beneficiando aos outros parasitos.

Os trematodos hepáticos que sobreviven aliméntanse do sangue do hóspede, convértense en adultos e poñen ovos. Estes ovos son excretados nas feces do hóspede, que son consumidas polos caracois. Despois, os caracois tosen as larvas xunto co moco, atraendo formigas que inxiren as larvas, continuando o ciclo.

Estudos de laboratorio previos realizados por un dos investigadores, Brian Lund Fredensborg, mostraran que as formigas infectadas eran menos propensas a morder unha folla a temperaturas máis altas. Para seguir investigando isto, os investigadores observaron formigas infectadas na natureza mentres controlaban a temperatura e a humidade. Os resultados confirmaron os achados do laboratorio, mostrando que as formigas infectadas eran máis propensas a unirse á parte superior das briznas de herba a temperaturas máis frías e soltar a súa mordida a medida que as temperaturas aumentaban.

Comprender como os parasitos manipulan os seus hóspedes é fundamental para comprender a biodiversidade e as intrincadas relacións entre as especies. Esta investigación destaca a importancia da temperatura para desencadear tales manipulacións e proporciona novos coñecementos sobre o comportamento das formigas parasitadas nos seus hábitats naturais.

Definicións:

– Trematodo do fígado de lanceta: un verme parasito que infecta a varios hóspedes, incluíndo caracois, formigas e mamíferos que pastan.

– Parasitismo: relación entre dous organismos onde un se beneficia a costa do outro.

– Behavioral Ecology: Revista científica que publica investigacións sobre o comportamento dos animais en relación co seu medio.

Fonte: Universidade de Copenhague