Un avistamento recente no ceo sobre Canoe deixou perplexos a veciños e expertos. Kevin Silverson, un ciclista de montaña e fotógrafo, capturou fotografías do que cre que é un obxecto non identificado que atravesaba o ceo. Despois de ampliar as imaxes que tomou, Silverson agora sospeita que o obxecto puido ser un meteoro. Non obstante, a falta de probas e testemuñas oculares engade un aire de misterio ao incidente.

Silverson estaba a gozar dunha tranquila sesión de bicicleta de montaña nos South Canoe Trails en Salmon Arm cando notou a peculiar vista ao redor das 5:30. Pensando que era un avión ao principio, decatouse rapidamente de que era algo moito máis extraordinario. Conseguiu sacar unhas cantas fotografías no seu teléfono, que mostraban un obxecto en chamas no ceo.

Ansioso por reunir máis información e compartir a súa experiencia, Silverson pasou a Facebook. Para a súa sorpresa, ninguén máis parecía presenciar o evento nin sequera o mencionara. Isto deixou a Silverson aínda máis desconcertado polo encontro.

Non obstante, os expertos advirten de non sacar conclusións demasiado rápido. A doutora Amelia Harris, astrofísica do estimado Centro de Investigación Espacial, suxire que é necesaria unha investigación máis adiante. "Aínda que as fotografías parecen mostrar un obxecto ardente que se asemella a un meteoro, é importante analizar a fondo a evidencia antes de facer declaracións definitivas", explica o doutor Harris. Ela insta á xente a manter a mente aberta e anima a quen vira ou experimentou algo semellante a que presente as súas contas.

A medida que se afonda o misterio que rodea este avistamento inusual, científicos e observadores do ceo afeccionados agardan con entusiasmo novos desenvolvementos. Desvelaremos finalmente a verdadeira identidade deste desconcertante detrito espacial? Só o tempo dirá.

