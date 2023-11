A paisaxe cambiante: as disparidades de xénero na ciencia

Un estudo recente publicado en PLOS Biology revela que aínda que os desequilibrios de xénero persisten dentro da comunidade científica, hai sinais de progreso. Dirixido por John Ioannidis do Centro de Innovación de Meta-Investigación da Universidade de Stanford, o estudo analizou datos da base de datos Scopus, que abarca a 5.8 millóns de autores de todas as disciplinas científicas.

Historicamente, os homes dominaron o campo da ciencia, con importantes disparidades na representación. Non obstante, o estudo descubriu que a fenda de xénero está a reducirse, aínda que lentamente. Entre todos os autores, os homes seguen superando ás mulleres en 1.88 veces, pero esta cifra diminuíu de 3.93 veces para os autores anteriores a 1992 a 1.36 veces para os autores posteriores a 2011.

Curiosamente, a análise tamén se centrou nos autores máis citados, que representan as voces máis influentes nos seus respectivos campos. Entre este grupo exclusivo, os homes seguen superando ás mulleres en 3.21 veces, o que supón un descenso de 6.41 veces para os autores sénior a 2.28 veces para os que comezaron a publicar despois de 2011.

Os resultados destacan ademais a heteroxeneidade entre as disciplinas científicas, con niveis variables de representación de xénero entre os autores máis citados. De feito, só o 18% dos subcampos científicos do grupo máis novo de autoras demostraron unha representación igual ou maior das mulleres como autoras máis citadas.

O estudo tamén examinou os desequilibrios de xénero nos países de ingresos altos fronte a outras nacións. Aínda que os desequilibrios de xénero diminuíron co paso do tempo en ambos os grupos, os países fóra dos países de ingresos altos mostraron poucas melloras en termos de disparidades de xénero entre os autores máis citados.

Ademais, un exame máis detallado revelou que, aínda que as mulleres constituían unha proporción significativa do grupo de autores máis novos, a súa progresión cara a profesora completa seguía sendo rara. Isto suxire a necesidade de mellorar as vías de promoción dos científicos con talento, independentemente do xénero.

En resumo, o estudo ilustra o progreso logrado na redución das disparidades de xénero dentro da autoría científica, pero recoñece que aínda queda marxe de mellora importante. Os esforzos para abordar estes desequilibrios deben continuar co fin de crear unha comunidade científica máis inclusiva e equitativa.

