O impacto do ruído urbano nos monos tamarinos e a súa comunicación

By

Un estudo recente realizado por investigadores da Universidade Federal do Amazonas e da Universidade Anglia Ruskin (ARU) revelou como os monos tamarinos en perigo crítico de extinción adaptan as súas técnicas de comunicación en resposta á contaminación acústica inducida polo home. Estes monos, orixinarios dunha pequena área no centro de Brasil, dependen principalmente das chamadas vocais e das marcas de olfato para comunicarse, pero agora enfróntanse ao reto de adaptarse aos ambientes urbanos.

O equipo de investigación realizou observacións en nove grupos de tamarinos silvestres, rastrexando o seu comportamento durante un período de 10 días. A principal fonte de ruído provocado polo home no seu hábitat era o tráfico rodado, pero os ruídos de avións, visitantes do parque e operacións militares tamén contribuíron aos niveis de ruído xerais.

O estudo descubriu unha correlación entre o aumento do ruído urbano e a frecuencia das marcas de cheiro entre os monos. Como a súa comunicación vocal vese obstaculizada polo ruído, os monos confían máis nas marcas de cheiro para transmitir mensaxes.

Os tamarinos pied usan diferentes marcas de cheiro para varios propósitos, incluíndo información territorial e reprodutiva. Esta adaptación evolutiva permítelles comunicarse durante un período prolongado. Non obstante, pode non ser tan eficaz como as chamadas vocais, especialmente porque o seu hábitat se fragmenta debido á urbanización.

O doutor Jacob Dunn, profesor asociado de Bioloxía Evolutiva da ARU, subliñou que as actividades humanas alteraron significativamente as paisaxes acústicas ás que se adaptaron orixinalmente moitas especies. Pénsase que o aumento das marcas de cheiro entre os tamarinos piados é unha adaptación flexible a estes cambios no seu ambiente.

Esta investigación arroxa luz sobre os cambios de comportamento dos animais en ambientes urbanos e destaca os posibles desafíos aos que se enfrontan especies en perigo crítico de extinción como o tití. Son necesarios máis estudos para comprender como o ruído urbano afecta a outros aspectos do seu comportamento e da súa supervivencia global.

Fontes:

– Estudo realizado por investigadores da Universidade Federal do Amazonas e da Universidade Anglia Ruskin (ARU)

– Publicado na revista Ethology Ecology & Evolution

– Financiamento proporcionado pola National Geographic Society, a Rufford Foundation, Primate Action Fund e a International Primatology Society