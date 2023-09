Os monos aumentan o uso de marcas de olores para compensar a contaminación acústica humana

Un novo estudo descubriu que os tamarinos piados aumentan o seu uso de marcas de cheiro para compensar a contaminación acústica humana. O tamarindo é unha especie de primate que se atopa no centro do Brasil, pero o seu hábitat está a ser invadido cada vez máis polos ambientes urbanos. O estudo, realizado por investigadores da Universidade Federal do Amazonas e da Universidade Anglia Ruskin, utilizou o seguimento por radio para observar o comportamento de nove grupos separados de tamarinos. Os investigadores descubriron que a frecuencia do marcado de cheiros aumentou en consonancia cos niveis de ruído causados ​​polo tráfico rodado, as aeronaves, os visitantes do parque e a actividade militar. Isto suxire que os monos confían máis na marca de cheiro cando a súa comunicación vocal se fai menos efectiva debido ao ruído humano.

A comunicación é vital para a supervivencia dunha especie, e os tamarinos piados usan marcas de olor para transmitir información reprodutiva e territorial. A autora principal do estudo, Tainara Sobroza, explica que moitas especies dependen de sinais acústicos para obter información esencial, como a atracción de parella, a busca de alimento e as alertas de depredadores. A investigación indica que a urbanización e o aumento dos niveis de ruído están a afectar a comunicación dos tamarinos. A medida que a paisaxe urbana invade cada vez máis o seu territorio, a marcación de olor é cada vez máis frecuente como medio de comunicación.

O coautor o doutor Jacob Dunn sinala que os humanos introduciron estímulos adicionais nas paisaxes sonoras dos animais, afogando os sons naturais. O aumento do uso da marca de cheiro por parte dos tamarinos é visto como unha resposta flexible a este cambio ambiental. Non obstante, a diferenza das chamadas vocais, as marcas de cheiro non son eficaces para a comunicación a longa distancia. Co hábitat dos tamarinos cada vez máis fragmentado e os grupos cada vez máis illados, esta adaptación podería ter un impacto prexudicial sobre unha especie que xa está en perigo crítico de extinción.

En xeral, o estudo destaca as formas en que os animais están adaptando o seu comportamento en resposta aos cambios inducidos polo ser humano no seu medio. Comprender estas adaptacións é fundamental para os esforzos de conservación e garantir a supervivencia das especies en perigo de extinción.

fonte:

– Tainara V. Sobroza et al, Do pied tamarins aumentan a marca de cheiro en resposta ao ruído urbano?, Etoloxía, Ecoloxía e Evolución