Un novo medicamento potencial contra o Alzheimer reduce a inflamación cerebral e mellora a memoria

Investigadores do Instituto Picower para a Aprendizaxe e a Memoria do MIT lograron avances significativos no tratamento da enfermidade de Alzheimer ao desenvolver un fármaco que reduce a inflamación do cerebro e mellora a memoria. O fármaco, chamado A11, ten como obxectivo un factor de transcrición xenético chamado PU.1, que é responsable da sobreexpresión de xenes inflamatorios nas células inmunes do cerebro durante a enfermidade de Alzheimer. A11 suprime a actividade da PU.1 ao recrutar proteínas que reprimen a expresión destes xenes inflamatorios.

A inflamación é un compoñente importante da patoloxía da enfermidade de Alzheimer, e atopar tratamentos eficaces resultou difícil. A través de probas preclínicas en cultivos de células humanas e modelos de ratos de Alzheimer, os investigadores descubriron que A11 reduce a inflamación nas células humanas semellantes á microglía e en varios modelos de ratos da enfermidade de Alzheimer. Tamén mellora significativamente a cognición en ratos.

Os investigadores compararon a expresión xénica en mostras cerebrais post mortem de pacientes con Alzheimer e controis que non padecen Alzheimer. Descubriron que o Alzheimer produce cambios importantes na expresión dos xenes da microglia, e un aumento da unión de PU.1 a dianas xenéticas inflamatorias é unha parte importante destes cambios. A diminución da actividade de PU.1 nun modelo de rato de Alzheimer reduciu a inflamación e a neurodexeneración.

O equipo analizou máis de 58,000 moléculas pequenas para atopar compostos que puidesen reducir a inflamación e os xenes relacionados co Alzheimer regulados pola PU.1. A11 foi o máis potente entre os seis candidatos finais. En experimentos realizados en células semellantes á microglía humana, A11 diminuíu a expresión e secreción de citocinas inflamatorias e evitou que a microglía reaccionase de forma exagerada aos indicios inflamatorios.

Necesítanse máis investigacións para desenvolver e probar A11 como tratamento para a enfermidade de Alzheimer. Este prometedor fármaco podería contribuír ao desenvolvemento de terapias máis eficaces para este devastador trastorno neurodexenerativo.

Fontes:

– Enfermidade de Alzheimer Definición: a enfermidade de Alzheimer é unha enfermidade que ataca o cerebro, provocando un descenso da capacidade mental que empeora co paso do tempo. É a forma máis común de demencia e representa entre o 60 e o 80 por cento dos casos de demencia. Non hai cura actual para a enfermidade de Alzheimer, pero hai medicamentos que poden axudar a aliviar os síntomas.

– MIT Definición: MIT é un acrónimo do Instituto Tecnolóxico de Massachusetts. É unha prestixiosa universidade privada de investigación en Cambridge, Massachusetts, que foi fundada en 1861. Está organizada en cinco escolas: arquitectura, enxeñería, humanidades, artes e ciencias sociais, xestión e ciencia. O impacto do MIT inclúe moitos avances científicos e avances tecnolóxicos. A súa misión é buscar coñecementos fundamentais sobre a natureza e o comportamento dos sistemas vivos e a aplicación destes coñecementos para mellorar a saúde, alongar a vida e reducir enfermidades e discapacidades.

– Definición dos Institutos Nacionais de Saúde: os Institutos Nacionais de Saúde (NIH) son a axencia principal do goberno dos Estados Unidos responsable da investigación biomédica e de saúde pública. Leva a cabo a súa propia investigación científica a través do seu Programa de investigación intramuros (IRP) e proporciona financiamento de investigación biomédica importante a instalacións de investigación non NIH a través do seu Programa de investigación extramuros. A súa misión é buscar coñecementos fundamentais sobre a natureza e o comportamento dos sistemas vivos e a aplicación destes coñecementos para mellorar a saúde, alongar a vida e reducir enfermidades e discapacidades.