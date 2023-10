Unha nova lei universal da natureza: a evolución aplícase a todos os sistemas complexos

Un equipo de científicos e filósofos presentou un concepto innovador que chaman "unha lei da natureza que falta". Argumentan que a evolución non se limita á vida biolóxica senón que é un proceso fundamental que se aplica a todos os sistemas complexos do universo, dende os corpos celestes ata as estruturas atómicas. O equipo propón a "Lei de Aumento da Información Funcional", que establece que calquera sistema, vivo ou non, evolucionará se as diferentes configuracións son seleccionadas en función da funcionalidade.

Os investigadores identifican tres características definitorias dos sistemas en evolución: multiplicidade de compoñentes, diversidade de disposicións e selección para a función. Suxiren que estas características son comúns a sistemas complexos en evolución en diferentes campos.

A clave desta lei universal da natureza reside no concepto de "selección por función". Os investigadores amplían a teoría da selección natural de Darwin, clasificando a función en tres tipos distintos: estabilidade, persistencia dinámica e novidade. A función xa non se limita aos trazos de supervivencia, senón que inclúe atributos que contribúen á existencia, diversificación e complexidade continuas dun sistema.

O estudo ilustra esta teoría con exemplos de contextos tanto biolóxicos como non biolóxicos. Destaca a viaxe evolutiva da vida na Terra, desde a aparición da fotosíntese ata o desenvolvemento de comportamentos complexos. Porén, o concepto de evolución esténdese máis aló da vida orgánica. O reino mineral, por exemplo, presenta a súa propia vía evolutiva, onde as configuracións minerais simples orixinaron outras cada vez máis complexas co paso do tempo.

Ademais, as propias estrelas representan unha marabilla evolutiva ao forxar elementos máis pesados, contribuíndo á diversidade e complexidade química do universo.

A investigación subliña que a evolución darwiniana é un caso especial dentro deste fenómeno natural máis amplo. Suxire que os principios que impulsan a diversidade da vida na Terra tamén se aplican aos sistemas inanimados.

Este estudo, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, é un esforzo colaborativo no que participan científicos de diversas disciplinas. Ao recoñecer a tendencia universal dos sistemas complexos a xerar novidade, estabilidade e persistencia dinámica, esta investigación redefine a nosa comprensión da evolución como unha característica inherente ao noso universo en constante evolución.

