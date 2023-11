Novos fitos acadados na convocatoria de outono de 2023: celebrando os pioneiros da ciencia e da arte

Durante a convocatoria de outono de 2023 celebrada na Place des Arts, aproximadamente 1,000 estudantes atravesaron o escenario da Salle Wilfrid-Pelletier para recibir os seus títulos ben gañados. A Universidade aproveitou esta oportunidade para recoñecer a persoas destacadas polas súas notables contribucións á ciencia e á arte.

Unha desas persoas homenaxeadas durante a cerimonia da mañá foi MiMi Aung, que recibiu o prestixioso Doutor en Ciencias, honoris causa. Aung, enxeñeira espacial pioneira, fixo historia mentres traballaba no Jet Propulsion Laboratory (JPL) da NASA. Ela liderou a creación e o voo exitoso do primeiro avión en lograr un voo motorizado e controlado noutro planeta. O innovador avión chamado "Ingenio" despegou na delgada atmosfera de Marte e mantívose no aire durante 39 segundos impresionantes. En comparación, o primeiro voo dos irmáns Wright na Terra durou só 12 segundos. O enxeño de Aung levou a máis de 60 misións exitosas para "Ingenio" nos últimos dous anos. Ampliando os seus horizontes, Aung uniuse recentemente ao Proxecto Kuiper de Amazon como directora de xestión técnica de programas, onde pretende aumentar o acceso global a Internet de banda ancha a través dunha rede de satélites en órbita terrestre baixa.

Na cerimonia de convocatoria da tarde, a Universidade homenaxeou a Robert Houle, un artista e graduado en McGill, co estimado título de doutor en Dereito, honoris causa. A viaxe de Houle como supervivente dunha escola residencial levouno a buscar consolo e expresarse a través da pintura e o debuxo. Durante as últimas cinco décadas, converteuse nunha das figuras destacadas da arte canadense contemporánea. Houle dedicou a súa vida a defender o recoñecemento dos artistas indíxenas e establecer o liderado indíxena dentro das institucións académicas e culturais. En particular, converteuse no primeiro conservador de arte indíxena contemporánea no Museo Canadiense de Civilizacións e tamén foi o primeiro profesor de Estudos Indíxenas no Ontario College of Art and Design. As contribucións excepcionais de Houle á arte canadense mereceronlle numerosos honores, entre eles o premio Janet Braide Memorial Award for Excellence in Canadian Art History, que gañou dúas veces.

A Convocatoria de outono de 2023 celebrou os logros destes individuos notables que superaron os límites da ciencia e da arte. As súas impactantes contribucións, sen dúbida, inspirarán ás xeracións futuras a alcanzar novas alturas e crear legados perdurables.

FAQ

Que é honoris causa?

Honoris causa é un termo latino usado para indicar un título honorífico outorgado por unha universidade ou institución sen que o destinatario cumpriu os requisitos académicos habituais.

Quen é MiMi Aung?

MiMi Aung é unha enxeñeira espacial pioneira que dirixiu a creación e o voo do primeiro avión, chamado "Ingenio", para lograr un voo motorizado e controlado noutro planeta.

Quen é Robert Houle?

Robert Houle é un artista, supervivente da escola residencial e figura destacada da arte canadense contemporánea. É coñecido pola súa incansable defensa dos artistas indíxenas e polo seu liderado dentro das institucións académicas e culturais.