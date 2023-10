Os investigadores estudan as implicacións da mecánica ondulatoria que varía no tempo

Investigadores da Universidade de Tampere e da Universidade de Finlandia Oriental realizaron un estudo sobre a mecánica de ondas variables no tempo en fotónica. Pretendían definir como os medios que varían no tempo afectan aos fenómenos ondulatorios e examinaron as modificacións feitas na ecuación de onda estándar cando a velocidade dunha onda non é constante. O equipo desenvolveu unha ecuación de onda acelerada que explicaba os cambios na velocidade dunha onda ao longo do tempo.

Inicialmente, os investigadores atoparon retos á hora de resolver a ecuación, pero déronse conta de que o comportamento da solución se asemellaba ao dos fenómenos relativistas. Descubriron que era necesaria unha velocidade de referencia constante, como a velocidade do baleiro da luz, para producir solucións que se aliñaran co comportamento esperado. Esta investigación levou ao descubrimento da "frecha do tempo", que establece unha dirección do tempo ben definida en termos de ondas aceleradas. Os investigadores observaron que a ecuación da onda acelerada só permitía solucións onde o tempo flúe cara adiante, pero non cara atrás.

Ademais, o estudo examinou a conservación da enerxía e do momento en ondas continuas a través das interfaces. A conservación do impulso na luz foi un tema de debate coñecido como a controversia Abraham-Minkowski. A través da súa investigación, os científicos estableceron que os efectos relativistas xogan un papel na conservación do impulso das ondas. Atribuían a ilusión de non conservación á contracción da lonxitude causada pola dilatación do tempo experimentada pola onda no interior dun medio material.

A ecuación de ondas aceleradas ten amplas aplicacións e pódese empregar no modelado analítico de ondas continuas, mesmo en materiais variables no tempo. Permite aos investigadores explorar escenarios que antes só se podían resolver numericamente. Un destes escenarios implica un cristal tempo fotónico desordenado, unha substancia hipotética na que as ondas diminúen exponencialmente mentres gañan enerxía. O formalismo do equipo demostrou que o cambio de enerxía nestes casos débese á curva espazo-tempo que experimenta a onda.

Este estudo contribúe a avanzar na comprensión dos medios que varían no tempo e o seu impacto sobre os fenómenos ondulatorios. Tamén destaca as características fundamentais da natureza, incluíndo a dirección fixa do tempo e a conservación do momento nas ondas. Investigacións posteriores neste campo poderían levar a importantes innovacións en fotónica e máis aló.

Fontes:

– Matias Koivurova, Charles W. Robson e Marco Ornigotti. "Medios que varían no tempo, a relatividade e a frecha do tempo". Óptica. DOI: 10.1364/OPTICA.494630