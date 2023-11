Un descubrimento arqueolóxico revela que os humanos antigos usaban zapatos en Sudáfrica

Os arqueólogos fixeron recentemente un descubrimento innovador na Costa do Cabo de Sudáfrica que desafía a nosa comprensión dos primeiros avances tecnolóxicos humanos. Os descubrimentos suxiren que os humanos antigos puideron levar zapatos durante a Idade de Pedra Media, un período tamén coñecido como período Mesolítico na prehistoria africana. Este descubrimento, que data de hai entre 75,000 e 150,000 anos, apunta a posibilidade de que os humanos antigos posuesen unha complexidade cognitiva maior da que se cría anteriormente.

Os primeiros zapatos coñecidos, segundo achados arqueolóxicos anteriores, remóntanse só a uns 6,000 anos e atopáronse en partes de Europa. Anteriormente pensábase que os humanos en Sudáfrica non usaban zapatos ata hai aproximadamente 2,000 anos. Non obstante, novas evidencias ao longo da costa do Cabo de Sudáfrica desafían esta idea. Os rastros de fósiles nas paleosuperficies revelaron o que os expertos cren que son pegadas humanas revestidas con algunha forma de cuberta bruta semellante a un calzado.

Bernhard Zipfel, investigador da Universidade de Witwatersrand, Instituto de Estudos Evolutivos de Johannesburgo, afirma que estes descubrimentos indican que os humanos antigos que deixaron as súas pegadas na Costa do Cabo durante a Idade de Pedra Media probablemente usaban algún tipo de calzado temperán. O terreo rochoso ao longo da costa faría necesaria a protección dos pés para evitar feridas que poderían ser mortais.

Os tipos de zapatos que usaban os humanos antigos aínda son incertos debido á natureza perecedoiro dos materiais utilizados. A diferenza dos artefactos de pedra, o calzado feito con materiais orgánicos degrádase rapidamente e é improbable que sobreviva durante miles de anos. Non obstante, os investigadores están a utilizar trazas fósiles como un medio para estudar o calzado que usaban os nosos antigos antepasados. Os rastros fósiles inclúen as pegadas deixadas por pegadas antigas, pegadas corporais e outras evidencias que poden proporcionar información sobre a vida antiga.

Baseándose na aparición dos rastros fósiles, Zipfel suxire que os zapatos antigos se parecen máis ás "plakkies" ou chanclas. As semellanzas entre os rastros fósiles e as sandalias que usan os San, os habitantes máis antigos do sur de África, apoian aínda máis esta hipótese.

Para obter máis información, Zipfel e os seus colegas levaron a cabo experimentos usando reproducións modernas de varios tipos de calzado antigo mentres camiñaban polas mesmas praias onde antes andaban estes individuos vestidos con zapatos. A comparación dos rastros fósiles coas pegadas modernas producidas polas reproducións revelou correlacións significativas, o que levou aos investigadores a identificar polo menos tres sitios de rastros distintos feitos por humanos que levaban calzado antigo.

Aínda que quedan algunhas preguntas e se necesitan máis investigacións, Zipfel e o seu equipo cren que os seus descubrimentos contribúen á nosa comprensión de cando os humanos comezaron a usar zapatos. Estes achados suxiren que a rexión do sur de África xogou un papel crucial no desenvolvemento das habilidades cognitivas e prácticas entre os humanos antigos. A investigación realizada por Zipfel e os seus colegas ofrece información valiosa sobre os avances tecnolóxicos dos nosos primeiros antepasados ​​e arroxa nova luz sobre a complexidade das súas capacidades cognitivas.

