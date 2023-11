Comprensión da reparación de lisosomas: revelando os principais actores na prevención do envellecemento

O envellecemento é un proceso complexo que afecta aos organismos a nivel celular. Suscita preguntas sobre os mecanismos que permiten ás células sobrevivir ao dano interno e externo. Unha estrutura celular crucial, o lisosoma, é responsable da degradación dos compoñentes celulares danados e dos patóxenos, así como de manter a estabilidade nas células e tecidos. Pero pódense reparar os lisosomas? E se é así, como?

Nun estudo recente publicado en EMBO Reports, investigadores da Universidade de Osaka e da Universidade Médica de Nara arroxaron luz sobre o mecanismo de reparación dos lisosomas danados mediante un proceso coñecido como microautofagia. Ademais, identificaron dous reguladores fundamentais deste proceso de reparación.

A microautofaxia é un dos tres tipos principais de autofaxia: un proceso regulado que descompón os compoñentes celulares disfuncionais ou innecesarios. Aínda que se pensa que a microautofaxia está implicada na defensa contra o dano lisosomal, aínda se descoñecen moitos detalles sobre este proceso.

Para desvelar un novo regulador da resposta ao dano lisosomal, os investigadores afondaron na vía do hipopótamo, unha vía de sinalización que controla varios procesos celulares, incluído o crecemento celular. A través da súa investigación, descubriron que unha proteína chamada serina-treonina quinase 38 (STK38) é esencial para a resposta ao dano lisosomal.

Unha exploración posterior revelou que STK38 colabora co complexo de clasificación endosómico necesario para a maquinaria de transporte (ESCRT), un actor xa coñecido na reparación lisosomal. STK38 recruta unha proteína chamada vacuolar protein sorting 4 (VPS4) para os lisosomas danados, que é fundamental para desmontar a maquinaria ESCRT durante o proceso de reparación. Os investigadores tamén descubriron que este mecanismo de reparación está mediado pola microautofaxia.

Ademais, o estudo identificou a importancia da lipidación non canónica dun subgrupo de moléculas de proteína 8 relacionada coa autofaxia (ATG8) chamadas proteínas asociadas ao receptor de ácido gamma-aminobutírico (GABARAP) no proceso de reparación. A lipidación refírese á modificación dos ATG8 con extensións lipídicas e é un proceso fundamental na autofaxia. A lipidación non canónica implica a lipidación dos ATG8 en endolisosomas dunha soa membrana en lugar dos fagóforos de dobre membrana que se ven normalmente na lipidación canónica.

Os investigadores demostraron que os GABARAP son cruciais para o paso inicial da reparación lisosomal, que implica o recrutamento da maquinaria ESCRT para os lisosomas danados.

Ademais, demostrouse que o esgotamento de STK38 e GABARAPs, os reguladores da microautofaxia, eleva a prevalencia de células senescentes e acurta a vida útil do organismo modelo C. elegans. Estes achados destacan os papeis conservados evolutivamente de STK38 e GABARAPs no mantemento da integridade lisosomal, na promoción da función celular saudable e na prevención da senescencia celular e o envellecemento do organismo.

Esta comprensión integral do proceso de reparación lisosomal abre novas posibilidades para promover o envellecemento saudable e ofrece información valiosa para posibles intervencións terapéuticas en enfermidades relacionadas coa idade.

FAQ

P: Que son os lisosomas?

R: Os lisosomas son estruturas celulares responsables de descompoñer e dixerir os compoñentes celulares danados e os patóxenos.

P: Que é a microautofaxia?

R: A microautofaxia é un proceso regulado polo cal se descompoñen os compoñentes celulares disfuncionais ou innecesarios.

P: Que é STK38?

R: STK38 é unha proteína que xoga un papel crucial na reparación de lisosomas danados e no recrutamento da maquinaria ESCRT.

P: Que é a maquinaria ESCRT?

R: O complexo de clasificación endosómico necesario para a maquinaria de transporte (ESCRT) é un complexo proteico implicado en varios procesos celulares, incluíndo a reparación lisosomal.

P: Cal é a importancia dos GABARAP?

R: Os GABARAP son un subgrupo de moléculas de proteína 8 relacionada coa autofaxia (ATG8) que son esenciais para o recrutamento inicial da maquinaria ESCRT durante a reparación lisosomal.

P: Como afecta a reparación lisosomal ao envellecemento?

R: A disfunción e o dano lisosomal están relacionados co envellecemento acelerado e cunha vida útil reducida. Comprender e promover os mecanismos de reparación lisosomal pode contribuír ao envellecemento saudable e potencialmente axudar a tratar enfermidades relacionadas coa idade.

P: Cal é o organismo modelo utilizado neste estudo?

R: Os investigadores utilizaron C. elegans, un organismo comúnmente estudado na investigación biolóxica, para investigar os efectos do esgotamento de STK38 e GABARAP na senescencia celular e na vida útil.