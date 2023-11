Reducir as emisións de metano na agricultura: un avance na agricultura sostible

Na conferencia "Agricultura e cambio climático: ciencia en acción", o científico investigador principal de Teagasc, o profesor Sinead Waters, compartiu unha investigación innovadora como parte do proxecto "Meth-Abate". Nun esforzo por combater o alarmante nivel de emisións de gases de efecto invernadoiro, en particular o metano, xerado pola industria agrícola irlandesa, a profesora Waters e o seu equipo estiveron traballando en novas tecnoloxías preparadas para a explotación agrícola.

Os datos recentes da Axencia de Protección Ambiental (EPA) revelaron que un asombroso 72% das emisións de GEI agrícolas irlandesas poden atribuírse ao metano. En consecuencia, a industria estivo a buscar con fervor métodos eficaces para mitigar estas emisións.

O proxecto 'Meth-Abate' centrouse no desenvolvemento de inhibidores de metano oxidante, unha gama de produtos fabricados por GlasPort Bio en Galway. Comprobado que son seguros para o consumo, estes compostos a base de peróxido foron sometidos a amplas probas, demostrando a súa eficacia na redución das emisións de metano derivadas da fermentación de ruminantes.

O produto máis prometedor que emerxe destes estudos é RumenGlas, que utiliza peróxido de calcio como o seu ingrediente clave. O profesor Waters destacou a súa rendibilidade, estimando que só ascendería a aproximadamente 0.9-13c por cabeza e día. O equipo observou unha redución significativa das emisións de metano, cunha diminución do 17% na dose baixa e unha redución notable do 28% na dose alta en comparación co grupo control.

Ademais das súas propiedades redutores de metano, estes inhibidores tamén presentan beneficios potenciais de rendemento ao redirixir o hidróxeno a ácidos graxos volátiles. Este achado presenta unha perspectiva emocionante para os gandeiros, xa que a mellora do rendemento podería compensar o gasto de incorporar o aditivo alimentario nas súas operacións.

Para garantir o cumprimento das normas de seguridade, o produto RumenGlas pasará a ser avaliado pola Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA) a principios de 2024. Unha vez aprobado, proporcionará unha solución accesible e eficiente para os agricultores, xa que se pode administrar convenientemente en forma de pellets.

Ademais do traballo innovador realizado por Teagasc, outros expertos na xornada destacaron a importancia de reducir as emisións de metano na agricultura. A través dos avances nas prácticas de reprodución e da loita contra os factores relacionados coa idade, estímase que as emisións de metano entérico do gando poderían reducirse nun 25% para 2050.

É fundamental recoñecer que calquera fonte de emisións de metano, independentemente do número de animais ou da súa contribución ao quecemento global, xoga un papel importante no cambio climático. Ao implementar estratexias e tecnoloxías eficaces como RumenGlas, os agricultores poden marcar unha diferenza tanxible na mitigación do impacto ambiental das súas operacións, levando finalmente a un futuro máis sostible para a agricultura.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Que son as emisións de gases de efecto invernadoiro?

As emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) refírense á liberación de gases á atmosfera terrestre que contribúen ao efecto invernadoiro. Estes gases atrapan a calor e provocan o quecemento global e o cambio climático. Os principais gases de efecto invernadoiro inclúen o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), o óxido nitroso (N2O) e os gases fluorados.

2. Por que é importante a redución das emisións de metano na agricultura?

O metano é un potente gas de efecto invernadoiro que ten un potencial de quecemento global significativamente maior en comparación co dióxido de carbono. No sector agrario, as emisións de metano orixínanse fundamentalmente do gando, especialmente de ruminantes como o gando vacún. A redución das emisións de metano na agricultura é fundamental para mitigar o cambio climático e lograr a sustentabilidade na agricultura.

3. Que é o proxecto 'Meth-Abate'?

O proxecto 'Meth-Abate' é unha iniciativa de investigación realizada por Teagasc, a autoridade de desenvolvemento agrícola e alimentaria de Irlanda. O proxecto ten como obxectivo desenvolver tecnoloxías preparadas para a explotación agrícola e solucións innovadoras para reducir as emisións de metano procedentes da gandería. O seu obxectivo principal é identificar métodos eficaces para mitigar o impacto ambiental da agricultura mantendo prácticas de produción sostibles.

4. Que é RumenGlas e como funciona?

RumenGlas é un produto desenvolvido por GlasPort Bio en Galway como parte do proxecto 'Meth-Abate'. É un inhibidor de metano oxidante que utiliza peróxido de calcio como o seu composto activo. RumenGlas actúa como un sumidoiro de hidróxeno, redirixindo o hidróxeno a ácidos graxos volátiles, reducindo así as emisións de metano da fermentación dos ruminantes. Adminístrase en forma de pellets, polo que é conveniente que os gandeiros o incorporen á alimentación do gando.

5. Cales son os posibles beneficios de usar RumenGlas?

Ademais das súas propiedades para reducir o metano, RumenGlas mostra potenciais beneficios de rendemento para o gando. Ao redirixir o hidróxeno a ácidos graxos volátiles, pode mellorar o rendemento dos animais, contribuíndo a aumentar a produtividade. Esta mellora no rendemento pode compensar o custo de incorporar RumenGlas ao penso, converténdoo nunha solución económicamente viable para os agricultores.

