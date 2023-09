A NASA descobre moléculas "carbónicas" na atmosfera do exoplaneta K2-18 b

A NASA anunciou que os datos do telescopio espacial James Webb revelaron a presenza de moléculas "carbónicas" na atmosfera do exoplaneta K2-18 b. Situado a aproximadamente 120 anos luz de distancia na zona habitable da súa estrela anfitrioa, este descubrimento súmase ás observacións anteriores realizadas polo Telescopio Espacial Hubble que indicaban a presenza dunha atmosfera rica en hidróxeno e unha superficie cuberta de auga oceánica en K2-18 b.

K2-18 b, que foi descuberto en 2015 polo Telescopio Espacial Kepler, orbita ao redor da súa estrela anana vermella anfitriona cada 33 días a unha distancia duns 13 millóns de quilómetros. Aínda que esta distancia é aproximadamente un terzo da distancia entre Mercurio e o Sol no noso sistema solar, o feito de que as estrelas ananas vermellas sexan máis pequenas e frías permite que K2-18 b exista dentro da zona habitable onde podería estar presente auga líquida.

Como "mini-Neptuno", K2-18 b é aproximadamente 8.6 veces máis masivo que a Terra. Este tipo de exoplanetas non existe no noso sistema solar, e os astrónomos teñen unha comprensión limitada das súas atmosferas. Non obstante, a NASA cre que estes mundos "Hycean", como o K2-18 b, ofrecen ambientes prometedores para a existencia da vida.

As observacións recentes realizadas polo telescopio Webb indican a presenza de metano e dióxido de carbono na atmosfera de K2-18 b. Ademais, a escaseza de amoníaco e a potencial detección de sulfuro de dimetilo suxiren a posibilidade de que existan océanos de auga debaixo da atmosfera rica en hidróxeno do planeta.

Aínda que a abundancia destas moléculas é significativa, a NASA sinala que non garante a capacidade do planeta para soportar vida. K2-18 b ten un radio maior que a Terra, e o seu océano pode estar demasiado quente ou non estar en absoluto líquido. Serán necesarias máis observacións do exoplaneta para reunir máis datos e comprender máis claramente a súa composición e habitabilidade.

O telescopio Webb non pode observar K2-18 b directamente debido ao brillo da súa estrela anfitrioa. Pola contra, os astrónomos confían no método de tránsito, a través do cal observan a lixeira diminución do brillo da estrela cando o planeta pasa por diante dela. Este método permite analizar a luz que atravesa a atmosfera do exoplaneta, proporcionando información sobre a súa composición.

A NASA subliña que este descubrimento é só o comezo, xa que hai moitas máis observacións de exoplanetas potenciais da zona habitable por vir. A axencia espera que as futuras observacións de Webb proporcionen unha gran cantidade de información sobre os exoplanetas e o seu potencial para manter a vida.

Fontes: NASA, Universidade de Cambridge