Nos últimos anos, Venus é coñecida pola súa atmosfera dura e inhóspito. Non obstante, dous equipos científicos separados fixeron descubrimentos innovadores que poden cambiar a nosa percepción dos fenómenos atmosféricos deste planeta veciño.

Un equipo de científicos planetarios propuxo unha teoría de que os flashes brillantes observados na atmosfera de Venus poderían ser causados ​​por meteoros. Esta teoría espertou a curiosidade sobre o que realmente ocorre en Venus e desafía a crenza convencional de que os flashes están asociados ás tormentas eléctricas.

En 2021, durante un sobrevuelo próximo ao lado nocturno de Venus, a Parker Solar Probe detectou ondas de radio coñecidas como "ondas de asubío". Estas ondas, que cambian rapidamente de frecuencia, observáronse que se movían cara abaixo cara a Venus, ao contrario do que se esperaría se fosen causadas por un raio.

A física espacial Harriet George e o seu equipo da Universidade de Colorado Boulder observaron unha característica interesante destas ondas de asubío venusianos. Propoñen que as perturbacións dos débiles campos magnéticos de Venus, máis que os raios, poderían ser responsables da xeración destas ondas. A medida que as liñas de campo magnético cambian e reconectan, liberanse cantidades substanciais de enerxía, que poden xerar as ondas de asubío observadas.

As reconexións magnéticas vinculáronse con diversos fenómenos noutros ambientes, como a aceleración do vento solar e o desencadeamento de auroras na Terra. Segundo os investigadores, as características destas reconexións magnéticas aliñan coa capacidade de crear ondas silbadoras en Venus.

Estes descubrimentos engaden complexidade á nosa comprensión dos procesos atmosféricos de Venus. Aínda que a noción de constantes tormentas eléctricas en Venus pode poñerse en cuestión, o misterio que rodea a orixe e natureza das súas ondas silbadoras afondouse. Isto espertou o interese dos científicos planetarios e astrónomos, que están ansiosos por seguir explorando este veciño celeste.

