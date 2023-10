"Metáforas da fecundación: a influencia do igualitarismo de xénero"

Un novo estudo do sociólogo de Yale Rene Almeling revela que as metáforas tradicionais da fecundación humana, que representan a competencia entre os espermatozoides e un óvulo pasivo, seguen a persistir a pesar da evolución das visións sobre o xénero, o sexo e a sexualidade. O estudo, baseado en entrevistas cunha mostra diversa de 47 individuos, descobre a prevalencia dunha metáfora máis igualitaria de xénero que describe o esperma e o óvulo como dúas metades iguais.

As metáforas son poderosas ferramentas lingüísticas que reflicten e configuran a nosa comprensión colectiva do noso corpo, de nós mesmos e da sociedade. Ao estudar estas metáforas biolóxicas, podemos obter información sobre as crenzas e accións que sustentan. A investigación de Almeling, publicada na revista Gender & Society, baséase nun artigo de 1991 da antropóloga Emily Martin, destacando como as crenzas culturais sobre a masculinidade e a feminidade influíron nas narrativas científicas sobre a fecundación.

Nas últimas tres décadas, houbo un desafío crecente á presunción de heterosexualidade e á categorización binaria dos corpos como masculinos ou femininos. Os científicos tamén se afastaron de representar os espermatozoides como activos e os óvulos como pasivos, en lugar de incorporar descricións de espermatozoides que se moven sen rumbo e dos óvulos que emiten sinais químicos. O estudo de Almeling buscou determinar se as crenzas cambiantes sobre o xénero e a sexualidade están asociadas con diferentes metáforas para a fecundación.

O estudo realizou unha enquisa a individuos do público en xeral, que representan diversos ámbitos educativos, ocupacións, sexualidades e orixes raciais e étnicas. Os resultados revelaron que a maioría dos homes (30 de 33) e dous terzos das mulleres (9 de 14) aínda usaban a metáfora tradicional de esperma activo e óvulo pasivo. Estes individuos describían que os espermatozoides competiban nunha carreira ou nunha loita antes de que un penetrase triunfalmente no óvulo.

Porén, aproximadamente un terzo dos homes (12 de 33) e dous terzos das mulleres (10 de 14) adoptaron unha metáfora diferente na que o esperma e o óvulo son partes iguais que se unen para formar un todo. A diferenza da metáfora tradicional, nesta versión máis igualitaria non se incluíu ningunha competencia nin penetración. Ambas células foron consideradas necesarias e ningunha era suficiente por si mesma.

É importante notar que ningún dos entrevistados describiu o ovo como o axente activo da concepción. Almeling subliña que comprender os patróns de como as persoas usan estas metáforas proporciona unha visión de como as crenzas sociais configuran a nosa percepción dos procesos biolóxicos.

O uso das metáforas esténdese máis aló da investigación científica; inflúe nas conversacións entre médicos e pacientes, nos informes sobre tecnoloxías reprodutivas por parte dos xornalistas, na creación de políticas por parte dos lexisladores e na vida cotiá dos individuos. As metáforas que empregamos para discutir sobre a bioloxía teñen o poder de moldear os nosos pensamentos e influír na sociedade nunha medida significativa.

Fontes:

– Xénero e Sociedade – Departamento de Socioloxía da Universidade de Yale

– “GUYnecology: The Missing Science of Men's Reproductive Health” de Rene Almeling