O impacto das naves espaciais na atmosfera superior da Terra revelado por científicos

Os científicos descubriron que os restos dos foguetes e das naves espaciais que quedan na parte superior da atmosfera terrestre poderían ter un impacto duradeiro no clima. Un estudo recente publicado no Proceedings of the National Academy of Sciences revelou cantidades significativas de aluminio e metais exóticos na estratosfera terrestre. O equipo de investigadores puido identificar estes metais raros como orixinarios de naves espaciais que arderon durante a reentrada. Este achado suscita preocupacións sobre como a florecente industria espacial está a afectar a atmosfera superior da Terra.

O estudo implicou operar un avión de investigación especial equipado cunha ferramenta sensible para recoller aerosois na atmosfera. Os datos recollidos indicaron que máis de 20 elementos, incluídos litio, aluminio, cobre e chumbo, estaban presentes en proporcións que coincidían coas utilizadas nas naves espaciais. Estes metais atopáronse en preto do 10% das partículas de ácido sulfúrico, que son esenciais para protexer e amortiguar a capa de ozono.

O crecente número de lanzamentos de foguetes está a contribuír á acumulación destas partículas metálicas na estratosfera. En 2022 produciuse un récord de 180 lanzamentos de foguetes, e espérase que este número aumente a medida que a industria espacial continúe lanzando máis satélites e naves espaciais. Os investigadores fixeron fincapé na necesidade de comprender o impacto dos voos espaciais humanos no planeta, especialmente na capa de ozono, que xoga un papel crucial na absorción da radiación nociva do Sol.

Os resultados do estudo destacan a urxencia de estudar e comprender os cambios que se producen na atmosfera terrestre. O impacto da ocupación humana e das actividades espaciais pode ser máis significativo do que se imaxinaba. É fundamental priorizar a investigación no noso planeta para comprender mellor e mitigar as posibles consecuencias da exploración espacial.

Fonte: Proceedings of the National Academy of Sciences (estudo)