A capa de xeo antártico derretido: entendendo o papel da descarga subglaciar

No medio da vasta paisaxe xeada da Antártida atópase a capa de xeo antártica, un compoñente crítico do sistema climático do noso planeta. Esta xigantesca capa de xeo non só reflicte a luz solar, axudando a manter a Terra fresca, senón que tamén almacena un asombroso 70 por cento da auga doce do mundo. Non obstante, un estudo recente realizado por científicos da Institución Scripps de Oceanografía da Universidade de California, San Diego (UCSD), arroxou luz sobre un fenómeno preocupante que podería afectar significativamente o nivel global do mar.

A investigación, publicada na revista Science Advances, revela que a medida que a auga debaixo dos glaciares se derrite e flúe cara ao mar, fai que o xeo se derrita a un ritmo máis rápido. Os científicos refirense a este proceso como descarga subglacial. Anteriormente, as grandes proxeccións do aumento do nivel do mar, como as do Panel Intergobernamental sobre o Cambio Climático, non consideraban a perda adicional de xeo resultante da descarga subglaciar.

Segundo Tyler Pelle, autor principal do estudo, as proxeccións precisas do aumento global do nivel do mar son cruciais para o benestar das comunidades costeiras. As estimacións actuais poden estar subestimando a taxa de aumento do nivel do mar en todo o mundo, o que podería ter graves consecuencias para millóns de persoas que viven en zonas costeiras baixas. Pelle fixo fincapé na necesidade de incorporar a descarga subglacial nos esforzos de modelización para proporcionar predicións máis precisas.

O estudo centrouse en dous glaciares da Antártida Oriental: Denman e Scott. Estes glaciares, situados adxacentes entre si encima dunha fosa continental cunha profundidade de máis de dúas millas, teñen o potencial de elevar o nivel do mar en case cinco pés. Usando varios escenarios de emisións, os investigadores realizaron simulacións do retroceso glaciar durante o ano 2300. Cando se tivo en conta a descarga subglacial, o modelo predixo que os dous glaciares chegarían á pendente da fosa 25 anos antes do que se pensaba.

Jamin Greenbaum, coautor do estudo, sinalou que a investigación serve como unha chamada de atención para a comunidade de modelos. Non ter en conta a descarga subglacial prexudica a precisión das predicións. Ademais, o estudo destaca o papel crítico que xogan os humanos para mitigar o aumento do nivel do mar ao reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro. Aínda que a descarga subglacial é significativa, son en última instancia as accións da humanidade as que teñen a clave para evitar un escenario do apocalipsis.

As implicacións esténdense máis aló dos glaciares Denman e Scott. A auga de fusión subglacial foi observada baixo varios glaciares antárticos, como Thwaites, Pine Island e Totten. Necesítanse investigacións adicionais para comprender a magnitude do efecto que a descarga subglacial ten sobre estes glaciares e a subsecuente subida do nivel do mar.

Ao iluminar o papel da descarga subglacial no derretimento do xeo antártico, este estudo serve como un recordatorio da urxente necesidade de abordar o cambio climático. As proxeccións futuras e a preparación da comunidade costeira dependen dunha comprensión precisa do aumento do nivel do mar. Só tendo en conta todos os factores, incluído o impacto das descargas subglaciares, podemos navegar mellor polo camiño cara a un futuro sostible.

FAQ

Que é a descarga subglacial?

A descarga subglacial refírese ao proceso de fusión da auga debaixo dun glaciar e fluír cara ao mar. É un factor significativo que acelera o derretemento dos glaciares e contribúe ao aumento do nivel do mar.

Por que é importante a proxección precisa do aumento do nivel do mar?

As proxeccións precisas do aumento do nivel do mar son fundamentais para o benestar das comunidades costeiras. Millóns de persoas residen en zonas costeiras baixas e as predicións precisas axudan a preparar estas comunidades para os posibles impactos do aumento do nivel do mar.

Cales son as implicacións das descargas subglaciares no aumento do nivel do mar?

O estudo suxire que as proxeccións actuais de aumento do nivel do mar poden estar subestimando a taxa debido á perda adicional de xeo causada pola descarga subglaciar. A incorporación deste proceso aos modelos axuda a proporcionar predicións máis precisas e axuda a comprender a magnitude do efecto sobre os glaciares de todo o mundo.

Cal é o papel das emisións de gases de efecto invernadoiro no aumento do nivel do mar?

O estudo subliña que as accións humanas, especialmente a redución das emisións de gases de efecto invernadoiro, xogan un papel vital para mitigar o aumento do nivel do mar. Aínda que a descarga subglacial é importante, reducir as emisións é fundamental para evitar un escenario do apocalipsis.

Fontes:

– Artigo orixinal: EcoWatch – Estudo da capa de xeo antártico: Scripps Institution of Oceanography da Universidade de California, San Diego (UCSD) (https://www.ecowatch.com/antarctic-ice-sheet-study-subglacial-discharge-2656326507) .html)

- Estudo: avances científicos: "A descarga subglacial acelera a futura retirada dos glaciares Denman e Scott, Antártida Oriental" (https://advances.sciencemag.org/content/7/43/eabd6867)