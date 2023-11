Mergullo no poder da dispersión de raios X: revelando os segredos dos materiais

Científicos do SLAC National Accelerator Laboratory completaron recentemente unha importante actualización da Linac Coherent Light Source (LCLS), o primeiro láser de electróns libres de raios X duros (XFEL) do mundo. Esta actualización fará que o feixe XFEL sexa unha media de 10,000 veces máis brillante e producirá 8,000 veces máis pulsos por segundo, o que permitirá unha investigación innovadora en varios campos científicos.

Para utilizar plenamente as capacidades melloradas de LCLS, desenvolvéronse instrumentos e técnicas científicas de vangarda. Dous instrumentos notables, chemRIXS e qRIXS, utilizan un método chamado dispersión de raios X resonante inelástica (RIXS) para probar as propiedades dos materiais. Ao dispersar pulsos de raios X dun material, os electróns no fondo dos átomos son conducidos a estados de enerxía máis elevados. A medida que estes electróns se asentan, emiten luz, o que permite aos investigadores analizar as propiedades do material con moito detalle.

Esta técnica de RIXS avanzou rapidamente, proporcionando información valiosa sobre o comportamento do material que non se pode obter mediante outros métodos. Coa actualización de LCLS, RIXS agora pode capturar a transformación dinámica dos materiais ao longo do tempo. Os investigadores poden observar a interacción entre a carga electrónica, o spin, as vibracións atómicas e as interaccións, todas elas ocorren en escalas de tempo ultrarrápidas. Esta capacidade transformadora é posible grazas ao aumento do brillo do LCLS-II.

Unha aplicación interesante de RIXS é o estudo do fotosistema II (PS-II), un complexo proteico implicado na fotosíntese. Os momentos de transición e o fluxo de carga eléctrica durante o proceso de división da auga de PS-II pódense investigar usando chemRIXS. Esta investigación pode contribuír ao desenvolvemento de sistemas fotosintéticos artificiais máis limpos e eficientes.

En qRIXS, os científicos centraranse en descubrir as propiedades dos materiais cuánticos que presentan fenómenos intrigantes como a supercondutividade a temperatura ambiente. Os óxidos de cobre, coñecidos como cupratos, son de especial interese pola súa capacidade para transportar corrente eléctrica con resistencia nula a temperaturas inesperadamente altas. Ao estudar as ondas de densidade de carga e as súas transicións, os investigadores pretenden arroxar luz sobre os mecanismos que subxacen á supercondutividade a altas temperaturas.

Outro instrumento, o Time-resolved Atomic, Molecular and Optical Science (TMO), permite aos científicos medir pulsos de raios X ultracortos que duran só atosegundos. Esta técnica sen precedentes, chamada xeración de pulso de attosegundos reforzada con láser de raios X (XLEAP), ofrece unha visión moi precisa da dinámica dos procesos atómicos e moleculares.

Con estes instrumentos e técnicas, os investigadores de LCLS poden desvelar os segredos dos materiais, empuxando os límites da comprensión científica nos ámbitos da física, a química e a bioloxía.

FAQ

Cal é o propósito da actualización de LCLS?

A actualización da fonte de luz coherente Linac (LCLS) ten como obxectivo mellorar significativamente o brillo e a frecuencia do pulso do láser de electróns libres de raios X (XFEL), permitindo unha investigación innovadora en varios campos científicos.

Que é a dispersión de raios X resonante inelástica (RIXS)?

A dispersión de raios X resonante inelástica (RIXS) é unha técnica que consiste en dispersar pulsos de raios X dun material, levando os electróns no fondo dos seus átomos a estados de enerxía máis elevados. Medindo a luz emitida cando os electróns se asentan de novo, os investigadores poden obter información detallada sobre as propiedades do material.

Que pode revelar RIXS que outros métodos non?

RIXS pode proporcionar información valiosa sobre o comportamento dos materiais que non é accesible a través doutros métodos. Permite aos investigadores capturar cambios dinámicos ao longo do tempo, observar o fluxo de enerxía dentro dos materiais e estudar a interacción entre a carga electrónica, o spin, as vibracións atómicas e as interaccións.

Cal é a importancia de estudar o fotosistema II (PS-II) usando chemRIXS?

Investigar PS-II usando chemRIXS axuda aos científicos a comprender os momentos de transición e o fluxo de carga eléctrica durante o proceso de división da auga da fotosíntese. Este coñecemento pode contribuír ao desenvolvemento de sistemas fotosintéticos artificiais máis eficientes que xeren enerxía renovable.

Que son os materiais cuánticos e por que son importantes?

Os materiais cuánticos exhiben propiedades e fenómenos únicos a escala atómica, ofrecendo posibles avances en diversas aplicacións tecnolóxicas. O estudo destes materiais, como os óxidos de cobre (cupratos), pode proporcionar información sobre a supercondutividade a temperatura ambiente e mellorar a nosa comprensión dos supercondutores de alta temperatura.

Que se pode conseguir co instrumento de Ciencia Atómica, Molecular e Óptica (TMO) resolto no tempo?

O instrumento TMO permite aos científicos medir pulsos de raios X ultracortos na escala de tempo de attosegundos. Esta capacidade permite observacións detalladas de procesos atómicos e moleculares, abrindo as portas para comprender as dinámicas fundamentais da química e da física.