Lograr o voo en Marte: o Ingenious Ingenuity Helicopter

O enxeñeiro mecánico indio Dr. J Bob Balaram, ex-alumno do Instituto Indio de Tecnoloxía (IIT) Madrás, desempeñou un papel fundamental no equipo da Misión a Marte da NASA no Jet Propulsion Laboratory (JPL). A súa experiencia innovadora en deseño e enxeñería abriu o camiño para a creación do helicóptero Ingenuity, que actualmente sobrevoa a superficie marciana.

O enxeño, alcumado cariñosamente "Ginny", é un logro innovador para a axencia espacial estadounidense. Con apenas 1.8 kg de peso, este avión extraordinario forma parte do rover Perseverance da NASA, que foi lanzado en 2020 e segue operando en Marte. O exitoso voo do helicóptero é un testemuño da paixón e dedicación do doutor Balaram.

O enxeño de Ingenuity reside non só na súa construción, senón tamén na súa capacidade para navegar pola atmosfera marciana. Do mesmo xeito que voar un avión na Terra, comprender as condicións meteorolóxicas é fundamental para as operacións de voo seguras. O doutor Balaram, nun artigo no sitio web de Mars Helicopter da NASA, destaca a importancia tanto do tempo atmosférico como do espazo espacial para as capacidades de voo de Ingenuity.

O tempo atmosférico refírese a factores como a densidade do aire, a temperatura e os perfís do vento, que afectan directamente o rendemento do helicóptero. Os parámetros do voo deben axustarse en función destas condicións. Ademais, os riscos de voo asociados co despegue, aterraxe e ventos fortes tamén deben ser considerados coidadosamente, ao igual que as preocupacións dun piloto na Terra.

Para garantir voos seguros, os operadores de Ingenuity consultan expertos meteorolóxicos que utilizan varios modelos e instrumentos dispoñibles no rover. Estes modelos van desde modelos de circulación global ata modelos xeográficos a escala fina que captan os efectos locais no cráter Jezero. Os datos do Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA) sobre Perseverance, equipado con sensores atmosféricos, informan aínda máis o proceso de toma de decisións.

Afortunadamente, a previsión do tempo en Marte é relativamente máis sinxela en comparación coa Terra debido á ausencia de océanos. Os patróns en Marte son máis previsibles, o que permite ao equipo analizar os datos meteorolóxicos históricos previos ao voo e tomar decisións informadas.

O enxeño en si é unha fazaña tecnolóxica notable. Construído con fibra de carbono ultralixeira e de só medio metro de altura, demostra o enxeño da enxeñería moderna. A delgada atmosfera marciana, aproximadamente unha centésima parte da densidade terrestre, fai que as palas do helicóptero xiren a velocidades de 2400 a 2900 rpm, dez veces máis rápido que os helicópteros terrestres.

Este experimento innovador marca o primeiro voo motorizado e controlado noutro planeta. Despois de viaxar a Marte dentro do rover Perseverance, Ingenuity foi despregado na superficie marciana o 3 de abril de 2021. Durante unha xanela experimental de 30 días, realizará unha serie de voos de proba, ampliando aínda máis a nosa comprensión da aviación extraterrestre.

O doutor Balaram, un enxeñeiro humilde e realizado, planea retirarse da NASA en breve, coa visión de inspirar e apoiar aos estudantes indios na súa procura da exploración espacial. Acredita a súa formación no IIT Madras polo seu éxito e cre que hai innumerables estudantes talentosos na India esperando que a nación se enorgullece.

FAQ:

P: Que é Inxenuity?

R: Ingenuity é un helicóptero deseñado polo doutor J Bob Balaram para o equipo da Misión a Marte da NASA que actualmente sobrevoa a superficie marciana.

P: Cal é a importancia do helicóptero Ingenuity?

R: O helicóptero Ingenuity é o primeiro voo motorizado e controlado noutro planeta, demostrando avances innovadores na aviación extraterrestre.

P: Como afecta o tempo o voo de Ingenuity?

R: O tempo atmosférico, incluídos factores como a densidade do aire, a temperatura e os perfís do vento, afectan o rendemento do helicóptero. O equipo de Ingenuity consulta expertos meteorolóxicos e utiliza modelos meteorolóxicos e datos dos instrumentos do rover Perseverance para garantir as operacións de voo seguras.

P: Cal é a construción de Ingenuity?

R: Ingenuity está feito de fibra de carbono ultralixeira e mide medio metro de altura. As súas aspas xiran a velocidades dez veces máis rápidas que os helicópteros na Terra para compensar a delgada atmosfera marciana.

P: Cales son os plans futuros do doutor Balaram?

R: O doutor Balaram planea retirarse da NASA e ten a intención de apoiar e inspirar aos estudantes indios na súa procura de exploración espacial. Ten como obxectivo contribuír aos esforzos de divulgación na India.