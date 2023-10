Os medios non abordan o impacto ambiental das máscaras faciais dun só uso

Unha recente revisión realizada por un equipo de expertos da Universidade de Bangor arroxou luz sobre o fracaso dos medios de comunicación para enfatizar o impacto negativo das máscaras faciais dun só uso no medio ambiente. O estudo, que analizou a cobertura da prensa británica e irlandesa de marzo de 2020 a decembro de 2021, revelou que os xornais favorecían predominantemente as máscaras cirúrxicas dun só uso nas súas reportaxes, sen abordar adecuadamente o tema da xestión de residuos e a sustentabilidade ambiental.

Segundo a doutora Anaïs Augé, a primeira autora do estudo, a forma en que os medios informaron sobre as máscaras influíu significativamente nas opcións de uso de máscaras das persoas durante a pandemia. O termo "máscara" utilizábase a miúdo para referirse ás máscaras faciais desbotables, mentres que as "cubertas faciais" asocíanse ás máscaras de materiais caseiras ou compradas na tenda. Os medios tamén tendían a usar a "máscara" cando se falaba do uso obrigatorio, mentres que a "cuberta facial" se usaba cando había un elemento de elección.

A pesar das discusións científicas sobre a seguridade e a reutilización das máscaras faciales, os xornais descoidaron en gran medida transmitir esta información ao público. A doutora Morwenna Spear, científica de materiais, subliñou que se prestou pouca atención ás preocupacións ambientais asociadas ás máscaras dun só uso, mesmo nas primeiras fases da pandemia de COVID-19.

O equipo de investigación considera que os xornais xogaron un papel na promoción do uso de máscaras dun só uso e contribuíron ao aumento dos residuos xerados. O estudo pon de relevo a necesidade de realizar un informe máis responsable que considere o impacto ambiental das diferentes opcións de máscaras e fomente a adopción de cubertas faciais reutilizables.

Este estudo formou parte do proxecto do Arts and Humanities Research Council dirixido polo profesor Nathan Abrams, que tiña como obxectivo comprender os factores que inflúen nas eleccións e comportamentos dos consumidores con respecto ás máscaras faciais. O proxecto fixo fincapé na eliminación responsable das máscaras e na importancia das mensaxes dos medios para influír na motivación pública e na toma de decisións.

En xeral, a revisión subliña a oportunidade perdida dos medios de abordar as consecuencias ambientais das máscaras faciales dun só uso e concienciar ao público. Reclama un enfoque máis completo para a presentación de informes que teña en conta as consideracións de sustentabilidade e permita ás persoas tomar decisións informadas para protexer tanto a saúde pública como o medio ambiente.