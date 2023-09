O papel do ADN mitocondrial na reprodución humana

By

Este artigo explora novas investigacións que confirman a comprensión científica de que o ADN mitocondrial (ADNmt) se herda exclusivamente da nai. O estudo, publicado na revista Nature Genetics, foi unha colaboración entre a Oregon Health & Science University e outras institucións.

Anteriormente, críase que o ADNmt paterno se eliminaba despois da fecundación, pero o estudo descubriu que os espermatozoides maduros teñen un pequeno número de mitocondrias, aínda que carecen de ADNmt intacto. Os investigadores tamén descubriron que os espermatozoides carecen dunha proteína esencial para o mantemento do ADNmt. Actualmente descoñécese o motivo desta exclusión, pero pode estar relacionado coas altas demandas enerxéticas dos espermatozoides durante a fecundación, o que podería levar á acumulación de mutacións no ADNmt.

Pola contra, os ovos en desenvolvemento, coñecidos como ovocitos, dependen principalmente das células circundantes para obter enerxía e manteñen o ADNmt relativamente prístino. Esta distinción contribúe á vantaxe evolutiva de herdar exclusivamente o ADNmt materno, xa que limita o risco de mutacións do ADNmt que causan enfermidades na descendencia. As mutacións no ADNmt poden producir trastornos mortais que afectan a órganos con alta demanda de enerxía, como o corazón, o músculo e o cerebro.

Para evitar a transmisión de trastornos coñecidos do ADNmt, desenvolveuse a terapia de substitución mitocondrial (MRT). A MRT consiste en substituír o ADNmt mutante por ADNmt saudable dos óvulos de doadores mediante a fecundación in vitro. Non obstante, os ensaios clínicos de MRT nos Estados Unidos están actualmente restrinxidos e están a realizarse ensaios noutros países como o Reino Unido e Grecia.

O novo descubrimento sobre o papel do ADNmt na maduración e fertilización dos espermatozoides ten importantes implicacións para a fertilidade humana e a terapia con células xerminais. Comprender a función das proteínas implicadas no mantemento do mtDNA pode levar a avances nos tratamentos de infertilidade e nas tecnoloxías de reprodución asistida.

Fonte: ANI | | Publicado por Tapatrisha Das, Washington Dc, 20 de setembro de 2023

Definicións:

– ADN mitocondrial (ADNmt): o código xenético almacenado nas mitocondrias, que actúan como motor de todas as células do corpo.

– Ovocito: un óvulo en desenvolvemento.

– Factor de transcrición mitocondrial A (TFAM): unha proteína esencial para o mantemento do mtDNA.

– Terapia de substitución mitocondrial (MRT): un método de substitución de ADNmt mutante por ADNmt saudable mediante fertilización in vitro.

