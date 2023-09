A nave espacial Parker testemuña unha erupción solar sen precedentes

By

A nave espacial Parker, o obxecto fabricado polo ser humano máis próximo ao Sol, pasou a través dunha poderosa explosión solar coñecida como eyección de masa coronal (CME), proporcionando aos investigadores unha visión única destas erupcións. As erupcións do Sol poden liberar miles de millóns de toneladas de partículas cargadas que, cando se dirixen cara á Terra, teñen o potencial de perturbar a electrónica dos satélites, as redes eléctricas e mesmo provocar apagóns en todo o continente.

A sonda Parker, que é o obxecto máis rápido feito por humanos, detectou o CME e pasou por el, o que permitiu aos científicos observar o evento con detalles sen precedentes. A nave espacial estaba a só 9.2 millóns de quilómetros (5.7 millóns de millas) de distancia da superficie do Sol, máis preto do que Mercurio chega nunca á nosa estrela.

As observacións realizadas pola sonda Parker revelaron que o CME viaxaba a velocidades superiores a 1,350 quilómetros (840 millas) por segundo. Se unha erupción semellante chegase á Terra, podería ser tan poderosa como o Evento de Carrington de 1859, que se considera a tormenta solar rexistrada máis poderosa que golpeou a Terra. Tal evento hoxe podería provocar apagóns xeneralizados e interromper os sistemas de comunicación se non se detecta a tempo.

A sonda Parker, con todo, non se viu afectada pola tormenta solar debido ao seu escudo térmico e ao seu sistema de protección térmica. Pasou aproximadamente dous días observando o CME, proporcionando aos científicos datos sen precedentes sobre estes eventos celestes.

Os científicos están a analizar actualmente as medicións recollidas pola nave espacial dentro do CME e comparándoas cos datos recollidos fóra dela. Esta análise axudará aos investigadores a comprender mellor como se desenvolven estes eventos e as conexións entre os diferentes fenómenos.

A medida que o Sol se achega ao máximo solar, un pico de 11 anos no seu ciclo de actividade, os científicos esperan que a nave espacial Parker observe CME máis masivos. O próximo sobrevoo solar da nave espacial está programado para o 27 de setembro.

