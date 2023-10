By

Os científicos fixeron un descubrimento innovador: hai un océano enorme escondido debaixo da codia terrestre. A auga, que se almacena nunha rocha coñecida como 'ringwoodite', está situada a 400 millas baixo terra. Este achado levou a entender que hai tres veces máis auga debaixo da superficie que en todos os océanos xuntos.

A auga almacénase nun estado único chamado estado esponxoso, que non é líquido, sólido nin gaseoso, senón un cuarto estado. A estrutura cristalina da ringwoodite permítelle atraer hidróxeno e atrapar auga, o que fai que actúe como unha esponxa.

O xeofísico Steve Jacobsen, parte do equipo detrás do descubrimento, declarou: "Creo que finalmente estamos a ver evidencias dun ciclo da auga enteira da Terra, que pode axudar a explicar a gran cantidade de auga líquida na superficie do noso planeta habitable".

O descubrimento realizouse estudando os terremotos e analizando as ondas de choque captadas polos sismómetros. A través destas lecturas sísmicas confirmouse a presenza de auga na rocha.

Este descubrimento ten implicacións significativas para a nosa comprensión do ciclo da auga da Terra e da gran cantidade de auga no noso planeta. Tamén arroxa luz sobre os misterios que se agochan baixo a codia terrestre e destaca a continua marabilla da natureza.

Ademais deste notable achado, os científicos tamén descubriron recentemente un ecosistema totalmente novo baixo a codia volcánica coa axuda dun robot submarino. Estes descubrimentos lémbranos que aínda queda moito por aprender sobre o noso planeta e os seus segredos escondidos.

Fontes:

– Documento científico: 'Deshidratación que se funde na parte superior do manto inferior'

– Xeofísico Steve Jacobsen