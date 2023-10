Un océano enorme escóndese baixo a codia terrestre, din os científicos

By

Os científicos fixeron un descubrimento sorprendente: hai un vasto océano escondido debaixo da codia terrestre, que contén tres veces máis auga que todos os océanos da superficie do planeta. A auga almacénase nunha rocha chamada "ringwoodite" situada a 400 millas baixo terra.

A investigación publicada en 2014 revelou que a auga almacénase na rocha do manto nun estado único coñecido como "estado tipo esponxa", que non é líquido, sólido nin gas, senón un cuarto estado. Este descubrimento abre a posibilidade dun ciclo da auga de toda a Terra que explique a abundancia de auga líquida na superficie do planeta.

O xeofísico Steve Jacobsen, parte do equipo detrás dos descubrimentos, explicou a importancia da ringwoodite, describindoa como unha "esponxa" que pode atraer hidróxeno e atrapar auga. A estrutura cristalina da ringwoodite permítelle absorber unha cantidade substancial de auga nas profundidades do manto, proporcionando un eslabón perdido na comprensión dos científicos da distribución da auga da Terra.

Os científicos fixeron este descubrimento innovador estudando a actividade sísmica e as ondas de choque xeradas polos terremotos. A través desta análise, identificaron a presenza de auga en ringwoodite nas profundidades da superficie. Se a rocha contén só un 1% de auga, significa que hai tres veces máis auga no subsolo que en todos os océanos da Terra xuntos.

Este descubrimento dun océano oculto baixo a codia terrestre non é o único avance recente na investigación científica. Os investigadores tamén descubriron un ecosistema totalmente novo ao explorar a codia volcánica cun robot submarino. Estes descubrimentos enfatizan a inmensidade dos reinos inexplorados do noso planeta.

Fontes:

– Documento científico titulado "Deshidratación que se funde na parte superior do manto inferior"

– Xeofísico Steve Jacobsen