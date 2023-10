Os satélites masivos de comunicacións en órbita terrestre baixa poderían perturbar a astronomía

As observacións do satélite prototipo BlueWalker 3 revelaron que é un dos obxectos máis brillantes do ceo nocturno, que eclipsa a todas menos as estrelas máis brillantes. Isto provocou preocupacións entre os astrónomos sobre a posible interrupción causada polas grandes constelacións de satélites na nosa capacidade para observar as estrelas e realizar radioastronomía.

Varias empresas están a planear lanzar constelacións de satélites que poidan ofrecer servizos móbiles ou de banda ancha en todo o mundo. Estes satélites deben estar en órbita terrestre baixa e poden ser relativamente grandes, o que supón unha ameaza para as observacións do ceo nocturno. En resposta a isto, un equipo internacional de científicos liderado por astrónomos do Centro para a Protección do Ceo Escuro e Silencioso da Interferencia das Constelacións de Satélites (CPS) da IAU avaliou o impacto do satélite BlueWalker 3 na astronomía.

O satélite BlueWalker 3, lanzado por AST SpaceMobile, é un prototipo dunha constelación planificada de máis de cen satélites similares destinados ao uso en comunicacións móbiles. O brillo do satélite analizouse a través dunha campaña internacional de observación, que incluíu contribucións de astrónomos profesionais e afeccionados de varios lugares do mundo.

Os datos recollidos durante un período de 130 días mostraron un forte aumento do brillo coincidindo co despregamento da matriz de antenas do satélite de 64 metros cadrados. Isto convérteo no maior sistema de antena comercial xamais despregado en órbita terrestre baixa. Predicir a traxectoria dos satélites é fundamental para que os astrónomos os eviten ou polo menos coñezan as súas posicións nos datos. Non obstante, mitigar o seu brillo é un reto, xa que enmascarar a súa posición provocaría a perda de datos para esa parte do ceo.

Ademais das observacións visibles, BlueWalker 3 tamén supón unha ameaza para a radioastronomía, xa que transmite a radiofrecuencias próximas ás utilizadas polos radiotelescopios. Actualmente, as proteccións dos observatorios contra as interferencias de radio aplícanse principalmente aos transmisores terrestres e poden non ser suficientes para protexer os radiotelescopios das transmisións por satélite.

A Unión Astronómica Internacional (IAU) e os socios de CPS recoñecen a importancia das constelacións de satélites para as comunicacións globais, pero subliñan a necesidade de estratexias para minimizar o seu impacto nas observacións astronómicas. Requírese máis investigacións para desenvolver métodos para protexer os telescopios existentes e futuros dos numerosos satélites previstos para o lanzamento no futuro.

As observacións de BlueWalker 3 continuarán, con plans para estudar a súa emisión térmica a finais deste ano. Máis debates sobre este tema terán lugar no Simposio da IAU: Astronomy and Satellite Constellations: Pathways Forward en outubro.

Fonte: Sangeetha Nandakumar, "O alto brillo óptico do satélite BlueWalker 3", Nature (2023). DOI: 10.1038/s41586-023-06672-7. [Fonte: Imperial College London]