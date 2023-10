Un cometa colosal con "cornos" distintivos que avanza cara á Terra

Un cometa colosal coñecido como 12P/Pons-Brooks achégase rapidamente á Terra, mostrando as súas notables características coñecidas como "cornos". A pesar de experimentar recentemente a súa segunda gran erupción en catro meses, estas características destacadas seguen sendo visibles. O que fai que este cometa sexa aínda máis único é a presenza dun volcán activo situado encima del. Este cometa masivo, aproximadamente do tamaño dunha cidade, alberga un volcán que está disposto a entrar en erupción de novo, poucos meses despois da súa explosión inicial. Mentres continúa a súa viaxe cara ao sol, espérase que emita unha abraiante nube de gas e xeo, que se asemella a un par de cornos que sobresaen da superficie do cometa.

Categorizado como un cometa criovolcánico, 12P/Pons-Brooks ten un núcleo que mide uns 30 quilómetros de diámetro. Este núcleo consiste nunha combinación de gas, po e xeo denominada colectivamente "criomagma". O núcleo do cometa está rodeado por unha capa de gas coñecida como "coma". Cando a temperatura do núcleo aumenta, lanza explosións ao espazo.

Os expertos observaron a expansión e desenvolvemento dos cornos distintivos do cometa. Algúns mesmo fixeron comparacións, comparando a forma irregular do cometa con naves espaciais de ciencia ficción como o Millennium Falcon de Star Wars. A forma irregular do coma atribúese a anomalías no núcleo do cometa. Richard Miles, astrónomo da Academia Británica de Astronomía, explicou que a expansión prolongada dos gases dentro do cometa dá forma á súa forma irregular.

Nos próximos días prevese que a coma do cometa siga expandindo, acentuando aínda máis os seus notables cornos. Este extraordinario fenómeno celeste cativará aos habitantes da Terra o 21 de abril de 2024, antes de impulsar o cometa de volta cara aos confins exteriores do sistema solar. Non obstante, non volverá ata 2095.

Fontes:

- Spaceweather.com

-Ciencia Viva