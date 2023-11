Explorando a complexidade do burato de ozono antártico

Contrariamente á percepción pública, o buraco de ozono antártico mantívose notablemente grande e persistente nos últimos catro anos, segundo os investigadores da Universidade de Otago. Aínda que os clorofluorocarbonos (CFC) foron culpados durante moito tempo do esgotamento da capa de ozono, este estudo suxire que hai outros factores que contribúen.

No seu estudo publicado recentemente en Nature Communications, o grupo de investigación examinou os cambios mensuais e diarios dos niveis de ozono a varias altitudes e latitudes dentro do buraco de ozono antártico entre 2004 e 2022. A autora principal Hannah Kessenich, doutorando no Departamento de Física, revelou que o burato de ozono non só se expandiu en tamaño, senón que tamén se afondou durante a primavera, con significativamente menos ozono no seu centro en comparación con hai 19 anos.

Os investigadores estableceron unha conexión entre o descenso do ozono e os cambios no aire que entra no vórtice polar sobre a Antártida. Isto suxire que o recente aumento dos grandes buracos de ozono non pode ser atribuído unicamente aos CFC. Aínda que o Protocolo de Montreal, que rexe a regulación das substancias que esgotan a capa de ozono desde 1987, logrou avances notables na limitación do impacto dos CFC, é probable que estean en xogo outros elementos complexos.

A pesar da percepción pública de que o problema do buraco de ozono está resolto, o estudo sinala que o buraco foi un dos máis grandes rexistrados nos últimos tres anos, con dous dos cinco anos anteriores que tamén foron testemuñas dun importante esgotamento da capa de ozono. De feito, o buraco de ozono de 2023 xa superou o tamaño dos tres anos anteriores, alcanzando máis de 26 millóns de quilómetros cadrados, case o dobre da superficie da Antártida.

Comprender a variabilidade do ozono é fundamental debido á súa importante influencia no clima do hemisferio sur. O buraco de ozono antártico é unha parte integrante deste sistema climático. Aínda que o impacto do buraco de ozono difire do dos gases de efecto invernadoiro, posúe unha delicada interacción co equilibrio atmosférico. Como o ozono normalmente absorbe a luz UV, un burato na capa de ozono pode provocar niveis extremos de UV na superficie da Antártida e perturbar a distribución da calor dentro da atmosfera.

Tales interrupcións poden producir alteracións nos patróns de vento e no clima superficial do hemisferio sur, afectando a rexións de todo o mundo. Ademais, os investigadores subliñan que os neozelandeses non deben estar demasiado preocupados polo aumento dos raios UV este ano. O buraco de ozono antártico reside principalmente directamente sobre a Antártida e o Polo Sur, cun impacto mínimo en Nova Zelanda.

FAQ:

P: Que investigacións se realizaron sobre o burato de ozono antártico?

R: Investigadores da Universidade de Otago realizaron un estudo que analiza os cambios mensuais e diarios de ozono dentro do buraco de ozono antártico entre 2004 e 2022.

P: Que se descubriu sobre o buraco de ozono?

R: O estudo descubriu que o buraco de ozono se expandiu en tamaño e profundou nos últimos anos, con significativamente menos ozono no seu centro en comparación con hai 19 anos.

P: Que factores están a contribuír ao buraco de ozono?

R: Aínda que os clorofluorocarbonos (CFC) están comunmente asociados co esgotamento do ozono, os investigadores suxiren que outros factores complexos tamén están xogando un papel.

P: Mellorou o buraco de ozono?

R: A pesar do progreso realizado a través do Protocolo de Montreal, o buraco de ozono estivo entre os máis grandes rexistrados nos últimos anos.

P: Que impacto ten o buraco de ozono no clima?

R: O buraco de ozono ten efectos augas abaixo sobre os patróns de vento e o clima superficial do hemisferio sur, con posibles implicacións para os patróns meteorolóxicos globais.

P: Os neozelandeses deberían estar preocupados polo aumento dos raios UV?

R: O burato de ozono antártico localízase principalmente sobre a Antártida e o Polo Sur, cun impacto mínimo en Nova Zelanda. Non é necesario protector solar adicional.