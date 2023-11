Mars Goes MIA: The Silent Dance of Solar Conjunction

Publicado o: mar, 21 de novembro de 2023 04:17:23 PKT

Marte, o noso planeta veciño, está a piques de desaparecer da vista da Terra, o que provocou que a NASA deteña temporalmente as súas misións no Planeta Vermello. Este fenómeno, coñecido como conxunción solar, ocorre cando a Terra, Marte e o Sol se aliñan en liña recta, obstruíndo a vista e interrompendo os sinais entre os dous planetas. Como resultado, Marte volverase completamente invisible para a Terra ata o 25 de novembro.

Durante a conxunción solar, a comunicación entre os rovers, aterradores e orbitadores da NASA en Marte e a Terra faise imposible. O orbe ardente do Sol actúa como barreira, impedindo a transmisión de sinais. Enviar novas instrucións ou intentar comunicarse durante este período é moi arriscado, xa que a interferencia das partículas cargadas emitidas polo Sol pode corromper as mensaxes e pór en perigo a nave espacial.

Para mitigar os riscos potenciais, a NASA tomou medidas de precaución. Eles prepararon listas de tarefas para que a nave espacial siga de forma autónoma durante o período de pausa. A nave espacial pasará ao piloto automático, o que permitirá á NASA supervisar o seu estado de saúde e recoller datos a pesar do apagón das comunicacións.

Esta non é a primeira vez que a NASA atopa a conxunción solar. Co paso dos anos, foron hábiles para manobrar esta danza astronómica. Aínda que a nave espacial Marte se desconectará temporalmente, a NASA segue confiando na súa capacidade para xestionar a situación e garantir o benestar das súas misións.

Durante as próximas semanas, os equipos de misión da NASA seguirán vixiando a nave espacial e escoitando calquera signo de problema. Roy Gladden, xerente da Mars Relay Network do Jet Propulsion Laboratory da NASA, expresou o seu compromiso de manter o benestar da nave e supervisar o seu progreso durante toda a conxunción.

Aínda que Marte pode desaparecer da nosa vista, a exploración científica do Planeta Vermello continúa entre bastidores. As misións e descubrimentos da NASA en Marte achegáronnos a desvelar os misterios do noso veciño celeste e a avanzar na comprensión do universo.

FAQ

P: Que é a conxunción solar?

R: A conxunción solar é un fenómeno que ocorre cando a Terra, Marte e o Sol se aliñan en liña recta, facendo que os dous planetas se volvan invisibles entre si.

P: Por que a conxunción solar interrompe a comunicación entre a Terra e Marte?

R: A esfera ardente do Sol obstruye a vista e interfire cos sinais que se envían desde a Terra e Marte, imposibilitando a comunicación.

P: Que riscos están asociados co envío de sinais durante a conxunción solar?

R: Os sinais enviados durante a conxunción solar poden ser corrompidos por partículas cargadas emitidas polo Sol, que poden poñer en perigo a nave espacial.

P: Como mitiga a NASA os riscos durante a conxunción solar?

R: A NASA prepara listas de tarefas para que a nave espacial siga de forma autónoma durante o período de pausa e controla o seu estado de saúde para garantir o seu benestar.

P: Canto tempo durará a conxunción solar?

R: A conxunción solar durará ata o 25 de novembro, durante o cal Marte será invisible desde a Terra.