O terremoto de Marte máis forte xamais rexistrado foi causado por forzas tectónicas, non por impacto de asteroides

Os científicos descubriron que o terremoto máis poderoso xamais rexistrado en Marte non foi causado por un impacto de asteroide, senón por forzas tectónicas dentro do propio planeta. Esta revelación suxire que Marte é máis sísmicamente activo do que se cría anteriormente.

O módulo de aterraxe InSight da NASA, que aterrou en Marte en novembro de 2018, detectou un terremoto de magnitude 4.7 o 4 de maio de 2022. Este terremoto foi cinco veces máis forte que o anterior posuidor do récord, que tamén foi medido por InSight en 2021. A diferenza da maioría dos terremotos que só duran unha hora, as reverberacións deste terremoto continuaron durante seis horas sen precedentes, converténdoo no terremoto de maior duración xamais rexistrado noutro planeta.

Aínda que InSight detectou máis de 1,300 terremotos desde a súa chegada a Marte, este terremoto en particular destacou porque o seu sinal era similar aos causados ​​polos impactos de asteroides. Non obstante, non se atopou ningunha evidencia dun cráter de impacto ou penacho de po, o que levou aos científicos a concluír que o terremoto era de orixe tectónica.

Ao contrario da sabedoría convencional, antes pensábase que Marte era demasiado pequeno e demasiado frío para exhibir actividade tectónica. A diferenza da Terra, Marte non ten placas tectónicas que se movan en resposta ás forzas do manto. Pola contra, o terremoto detectado por InSight probablemente foi causado pola liberación dun estrés de miles de millóns de anos na codia de Marte, formado a medida que diferentes partes do planeta se arrefriaron e encolleron a velocidades variables.

Comprender a actividade tectónica de Marte é crucial para a futura exploración e a potencial colonización humana. Ao estudar a distribución das tensións no planeta, os científicos esperan determinar áreas seguras para a habitación humana e áreas que deberían evitarse.

Esta investigación innovadora publicouse na revista Geophysical Research Letters.

Fontes:

- "O terremoto de Marte máis forte nunca é un tectónico, non un asteroide" - Space.com

– “Por que Marte está sacudindo o noso mundo” – Misión Mars InSight da NASA