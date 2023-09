By

Un estudo recente publicado na revista PNAS arroxou luz sobre a relación entre o tamaño celular e o reconto no corpo humano. Os investigadores recompilaron datos sobre o tamaño das células de máis de 1,500 fontes, identificando uns 400 tipos de células únicos repartidos en 60 sistemas de tecidos. Usaron estes datos para establecer unha visión completa dos parámetros de todos os principais tipos de células humanas.

O estudo revelou que os tamaños das células seguen sendo consistentes entre sexos e idades, con variacións no reconto de células. Por exemplo, o modelo masculino demostrou que as células sanguíneas pesan uns 4.7 kg e están divididas en 53 tipos que abarcan 30 sistemas de tecidos. O cerebro masculino contén aproximadamente 88 mil millóns de neuronas e un número similar de non neuronas.

Un achado interesante do estudo é a relación entre o tamaño das células e o reconto. Observouse que cando o tamaño dunha célula aumenta, o seu reconto diminúe, e viceversa. Isto suxire unha conexión case inversa entre o tamaño das células e o reconto.

O estudo tamén destacou a distribución da biomasa celular en diferentes tipos celulares. As células musculares e de graxa contribúen predominantemente á biomasa celular, mentres que os recontos de células están dominados polas plaquetas, os glóbulos vermellos e os glóbulos brancos. A investigación proporciona información sobre o espectro de tamaño das células humanas, sendo un glóbulo vermello máis dun millón de veces máis pequeno que un músculo.

En xeral, este estudo engádese á nosa comprensión da composición e función celular do corpo humano. Ofrece unha liña de base cuantitativa para futuras investigacións e contribúe aos esforzos en curso para perfilar cada tipo de célula humana a través de iniciativas como o Atlas de células humanas.

Fontes:

- "O reconto de células humanas e a distribución do tamaño". PNAS.