Moléculas similares a péptidos atopadas no universo: descubrindo as orixes da vida

Novos avances na cartografía observacional revelaron a presenza de moléculas similares a péptidos no universo, arroxando luz sobre as orixes da vida. O telescopio IRAM de 30 m utilizouse para realizar observacións cartográficas de dúas moléculas clave semellantes a péptidos, HCONH2 e CH3CONH2, dentro do complexo Sagittarius B2 (Sgr B2).

Ao analizar sete transicións de HCONH2 e cinco transicións de CH3CONH2, os científicos puideron mapear a distribución espacial destas moléculas e estimar a súa temperatura de excitación e a densidade da columna na envoltura molecular de Sgr B2. Estes datos foron obtidos mediante diagramas de rotación.

Os achados son particularmente significativos xa que HCONH2 e CH3CONH2 son as dúas moléculas máis simples de tipo peptídico, que teñen unha estreita conexión cos bloques de construción da vida. A presenza destas moléculas no universo suxire que as condicións necesarias para a formación da vida poden ser máis comúns do que se cría anteriormente.

A análise revela que a temperatura de excitación de HCONH2 varía a través da envoltura molecular de Sgr B2, proporcionando información sobre os complexos procesos químicos que teñen lugar nesta rexión. Ademais, asumindo a mesma temperatura de excitación que HCONH2, os científicos tamén calcularon as densidades de columnas de CH3CONH2.

Este descubrimento abre novas vías de investigación sobre as orixes da vida, proporcionando aos científicos datos valiosos para comprender mellor os procesos químicos que ocorren no universo. A medida que a tecnoloxía segue avanzando, máis observacións e análises de mapeo de moléculas semellantes a péptidos en diferentes rexións poden descubrir coñecementos aínda máis intrigantes sobre os bloques de construción da vida.

Preguntas máis frecuentes

P: Que son as moléculas semellantes a péptidos?

As moléculas de tipo péptido son moléculas orgánicas que se asemellan á estrutura básica dos péptidos, que son compoñentes esenciais das proteínas e desempeñan un papel crucial nos procesos biolóxicos.

P: Como se detectaron estas moléculas similares a péptidos?

As observacións de cartografía de HCONH2 e CH3CONH2 realizáronse mediante o telescopio IRAM de 30 m cara ao complexo Sagittarius B2 (Sgr B2). Analizáronse varias transicións destas moléculas para mapear a súa distribución espacial e estimar a súa temperatura de excitación e a súa densidade de columna.

-¿Que significa este descubrimento para as orixes da vida?

A presenza de moléculas de tipo peptídico no universo suxire que as condicións necesarias para a formación da vida poden ser máis comúns do que se cría anteriormente. Este descubrimento proporciona información valiosa sobre os procesos químicos que ocorren no universo e contribúe á nosa comprensión das orixes da vida.