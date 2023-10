Mills CNC presenta SYNERGi Premier Cell na xornada de portas abertas de FANUC

By

Mills CNC, o distribuidor exclusivo das máquinas-ferramentas de DN Solutions e Zayer no Reino Unido e Irlanda, mostra unha célula de fabricación automatizada SYNERGi Premier no evento de portas abertas de FANUC celebrado do 14 ao 16 de novembro. Este escaparate destaca a experiencia de Mills CNC como provedor líder de sistemas de automatización avanzados para fabricantes de compoñentes.

A cela SYNERGi Premier é unha solución de fabricación automatizada de última xeración deseñada para mellorar a produtividade e a eficiencia. Integra robots FANUC, máquinas-ferramenta e outras tecnoloxías de punta para axilizar os procesos de produción. A célula proporciona aos fabricantes unha maior flexibilidade, o que lles permite producir compoñentes de alta calidade cunha mínima intervención humana.

Na xornada de portas abertas de FANUC, Mills CNC pretende demostrar as capacidades e os beneficios da célula SYNERGi Premier aos profesionais da industria e aos tomadores de decisións. O evento serve como plataforma para mostrar os últimos avances en automatización e tecnoloxía de fabricación.

Mills CNC estableceu unha sólida reputación por ofrecer solucións innovadoras á industria manufacturera. Como distribuidor exclusivo das máquinas-ferramentas de DN Solutions e Zayer, a compañía ofrece aos clientes equipos de primeira liña e un servizo excepcional. A súa experiencia en sistemas de automatización avanzados permite aos fabricantes de compoñentes optimizar as súas operacións e manterse á fronte nunha industria en rápida evolución.

En xeral, a exhibición da célula SYNERGi Premier na xornada de portas abertas de FANUC demostra o compromiso de Mills CNC de apoiar o sector da fabricación proporcionando solucións de automatización de vangarda. A través da súa colaboración con empresas líderes do sector como FANUC, Mills CNC segue impulsando a innovación e a eficiencia na industria manufacturera.

