Modificación do comportamento da luz: efectos da pseudogravidade nos cristais fotónicos

Os investigadores lograron avances significativos na manipulación da luz como se experimentase os efectos da gravidade. Publicado na revista Physical Review A o 28 de setembro de 2023, estes achados teñen implicacións para a óptica, a investigación de materiais e o desenvolvemento de comunicacións 6G.

A teoría da relatividade de Albert Einstein estableceu desde hai tempo que os campos gravitatorios poden alterar o camiño das ondas electromagnéticas, incluídas a luz e as ondas electromagnéticas de terahercios. Os científicos teorizaron que a deformación dos cristais na zona de menor enerxía podería imitar os efectos da gravidade, creando un fenómeno coñecido como pseudogravedade.

O equipo de investigadores dirixido pola profesora Kyoko Kitamura da Escola de Posgrao de Enxeñaría da Universidade de Tohoku propúxose investigar se a distorsión da rede nos cristais fotónicos podería xerar estes efectos de pseudogravedade. Os cristais fotónicos posúen propiedades únicas que permiten aos científicos manipular e controlar o comportamento da luz dentro dos cristais, actuando como "controladores de tráfico" da luz.

Ao introducir a distorsión da rede, que representa unha deformación progresiva do espazamento regular dos elementos dentro dos cristais fotónicos, os investigadores puideron alterar a estrutura da banda fotónica dos cristais. Como resultado, os raios de luz seguiron traxectorias curvas dentro dos cristais, semellantes ao camiño da luz que pasa por un obxecto astronómico masivo como un buraco negro.

Os experimentos utilizaron un cristal fotónico distorsionado con silicio cunha constante de rede de 200 micrómetros e ondas de terahercios. A desviación destas ondas demostrouse con éxito, de xeito similar á forma en que a gravidade dobra os camiños dos obxectos.

O profesor asociado Masayuki Fujita da Universidade de Osaka sinalou que a dirección do feixe no plano observada dentro do rango de terahercios podería ter aplicacións nas comunicacións 6G. Ademais, estes descubrimentos mostran como os cristais fotónicos poden aproveitar os efectos gravitatorios, abrindo o camiño para os avances na física do gravitón.

Esta investigación abre novas posibilidades no campo da investigación en óptica e materiais, ademais de ofrecer potenciais avances nas tecnoloxías da comunicación. Ao modificar e controlar o comportamento da luz mediante a distorsión da rede nos cristais fotónicos, os científicos poden desbloquear máis coñecementos sobre a natureza fundamental da luz e do universo.

Referencia do xornal:

Nanjyo, K., et al. (2023) Desvío de ondas electromagnéticas por pseudogravedade en cristais fotónicos distorsionados. Revisión física A. doi:10.1103/PhysRevA.108.033522

Fonte: Universidade de Tohoku