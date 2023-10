Mangalyaan-2: ISRO listo para a segunda misión a Marte 9 anos despois do éxito de MOM

A Organización India de Investigación Espacial (ISRO) prepárase para lanzar outra nave espacial a Marte, nove anos despois do seu primeiro intento exitoso de colocar un foguete en órbita ao redor do planeta vermello. A vindeira misión, coñecida como Mangalyaan-2 ou Mars Orbiter Mission-2, ten como obxectivo estudar o po interplanetario e varios aspectos de Marte, incluíndo a súa atmosfera e o seu ambiente.

A misión anterior de ISRO, a Mars Orbiter Mission (MOM), alcanzou un éxito significativo en 2014. Partindo diso, a axencia espacial está agora totalmente preparada para a súa segunda misión a Marte. Segundo os documentos obtidos polo Hindustan Times, Mangalyaan-2 levará catro cargas útiles para realizar estes estudos.

Aínda que non se proporcionan detalles específicos sobre as cargas útiles, actualmente están en diferentes fases de desenvolvemento. Isto indica que o ISRO está a traballar activamente nos instrumentos científicos que estarán a bordo do Mangalyaan-2. Ao estudar o po interplanetario, os científicos de ISRO esperan coñecer as orixes e composición do po cósmico, así como a súa interacción coa atmosfera marciana.

O enfoque renovado do ISRO en Marte prodúcese despois doutras dúas misións importantes: Chandrayaan-3 e a misión solar en curso, Aditya-L1. Estas misións reforzaron aínda máis as capacidades de exploración espacial da India e prepararon o camiño para esforzos científicos máis ambiciosos.

Mangalyaan-2 é un testemuño da crecente experiencia da India na exploración espacial. O éxito das misións a Marte non só aumenta a reputación científica do país senón que tamén contribúe á comprensión da humanidade de Marte e do noso sistema solar no seu conxunto.

Fonte: Hindustan Times